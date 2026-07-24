Trump ponúkol prímerie, Irán ho okamžite zmietol zo stola: Odkázal mu jediné!

TEHERÁN - Irán vo štvrtok odmietol najnovší návrh na prímerie od administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mu doručil iracký premiér Alí az-Zajdí. S odvolaním sa na iránske a iracké zdroje o tom v piatok informoval denník The New York Times (NYT).
Az-Zajdí nedávno navštívil Irán, predtým sa stretol aj s Trumpom v Bielom dome. Podrobnosti návrhu o prímerí neboli bezprostredne známe. Iránsky predstaviteľ pre NYT uviedol, že išlo o jedinú aktuálnu ponuku a Teherán nemá záujem o dočasnú dohodu, ktorá nechá problematiku Hormuzského prielivu nevyriešenú.
Iránske médiá informovali, že az-Zajdí pricestoval do Teheránu s delegáciou vysokopostavených irackých predstaviteľov a stretol sa tam s prezidentom Masúdom Pezeškijánom, predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom a ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím.
Šéf iránskej diplomacie pre štátnu televíziu povedal, že Irán a Irak majú spoločné ekonomické, politické a bezpečnostné ciele a návšteva bola pri súčasných podmienkach v regióne dôležitá.
Az-Zajdí podľa Arákčího informoval o svojich „pohľadoch a dojmoch“ z cesty do Washingtonu, Irán a USA podľa neho však majú už dosť sprostredkovateľov. „Problém je postoj Ameriky, ktorý je nelogický, chamtivý a manipulatívny,“ uviedol.
Americká armáda v noci na piatok podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) sa pri týchto úderoch zameralo na iránske vojenské veliteľské centrá či sklady dronov. Terčom boli aj komunikačné siete, pobrežné sledovacie stanovištia a námorné kapacity „s cieľom ešte viac znížiť hrozbu, ktorú Irán predstavuje pre civilné posádky a obchodné plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom“.