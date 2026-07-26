Ďalší závod na Slovensku PREPÚŠŤA: O prácu príde skoro 120 ľudí, zamestnať sa v tomto regióne je vzácnosť!

NOVÁ VES - Na juhu Slovenska končí ďalší významný zamestnávateľ. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia, ktorá vyrábala komponenty do interiérov automobilov, oznámila hromadné prepúšťanie. O prácu príde takmer 120 zamestnancov, pričom ide o región, kde je dlhodobo problém nájsť nové pracovné uplatnenie.
Ako informovala STVR, spoločnosť Mata Automotive Slovakia pôsobila v Novej Vsi pri Veľkom Krtíši od roku 2017. Firmu vlastní turecký investor a špecializovala sa na výrobu luxusných komponentov do interiérov áut.
Spoločnosť oznámila, že skončí ku koncu novembra
"Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek. Spoločnosť pristupuje k zrušeniu zamestnávateľa k 30. novembru 2026," uviedla Mata Automotive Slovakia.
Podľa oznámenia firma už nahlásila hromadné prepúšťanie. Dotkne sa celkovo 119 zamestnancov v oblasti výroby ostatných motorových dielov.
Analytik upozorňuje na vyššie náklady
Podľa ekonóma z Ekonomického ústavu SAV Viliama Páleníka zohrali pri rozhodnutí úlohu nielen problémy automobilového priemyslu, ale aj rast nákladov na Slovensku.
"Spôsobila nárast daní a tým aj nárast mzdových nákladov, ale aj energie a podobne. Zároveň aj neustály rast minimálnej mzdy sa k tomu môže pridávať, lebo v regióne pôjde zo značnej časti o minimálne mzdy," vysvetlil.
Zamestnanci neveria, že je to nevyhnutné
Vo firme je momentálne celozávodná dovolenka. Zamestnanci sa pred kamerou k situácii nechceli vyjadrovať, viacerí však podľa STVR považujú rozhodnutie vedenia za unáhlené. Roman z Novej Vsi, ktorý vo firme pracoval štyri roky, priznal obavy o budúcnosť. "Neverím tomu, lebo tu je najlacnejšia pracovná sila. V tomto regióne si prácu nenájdete," povedal.
O niečo optimistickejšie situáciu vidí starosta obce Marian Varholák. Tvrdí, že časť zamestnancov by mohla nájsť uplatnenie v okolitých podnikoch. "Mám také informácie, že nie úplne všetci prídu o prácu, lebo firmy v okolí údajne väčšinu pracovníkov si zoberú k sebe. Tí šikovnejší alebo ktorí chcú pracovať, údajne, že ich prijmú," uviedol.
Ďalší neúspech automobilových investícií
Ide už o druhý neúspešný automobilový projekt v regióne za posledný rok. Vo Fiľakove mal vlani investor spustiť výrobu luxusných veteránov, no pre finančné problémy sa výroba napokon vôbec nerozbehla.
Ukončenie výroby v Mata Automotive Slovakia tak predstavuje ďalší tvrdý zásah pre juh stredného Slovenska, kde je dlhodobo nedostatok pracovných príležitostí a každé väčšie prepúšťanie má citeľný dosah na miestnych obyvateľov.