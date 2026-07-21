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Prokurátor ZASTAVIL trestné stíhanie za trojnásobnú vraždu vo Vranove nad Topľou: Muž bol v čase činu NEPRÍČETNÝ

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Only in Vranov, M.M., M.M.)
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TASR

VRANOV NAD TOPĽOU - Prokurátor zastavil trestné stíhanie 35-ročného muža, ktorý bol obvinený z januárovej vraždy troch členov rodiny vo Vranove nad Topľou. Dôvodom je, že v čase spáchania skutku nebol pre nepríčetnosť trestne zodpovedný. Uviedol to hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.

Prokurátor zároveň podal návrh na vydanie predbežného príkazu na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia na psychiatrické oddelenie. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov tomuto návrhu v celom rozsahu vyhovel. „Rovnako bol prokurátorom podaný na Okresný súd Prešov návrh na uloženie ochranného opatrenia - ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou. O tomto návrhu nebolo doposiaľ rozhodnuté,“ doplnil hovorca.

Tragédia sa stala 28. januára v jednom z bytov na sídlisku vo Vranove nad Topľou. Polícia tam našla bez známok života 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu. Ich príbuzný im mal spôsobiť mnohopočetné bodno-rezné poranenia, ktorým na mieste podľahli. Krajský vyšetrovateľ ho následne obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe.

Viac o téme: ProkuratúraTrestné stíhanieVranov nad TopľouTrojnásobná vražda
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