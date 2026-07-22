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Grécko sprísňuje pravidlá: Elektrické kolobežky zakáže mladším ako 17 rokov

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

ATÉNY - Grécko výrazne sprísni pravidlá používania elektrických kolobežiek. Nový zákon, ktorý v utorok večer schválil grécky parlament, zavádza vekové obmedzenie, povinné poistenie a vysoké pokuty. Cieľom opatrení je zvýšiť bezpečnosť na cestách a chodníkoch, informovala v stredu agentúra AFP.

Najvýraznejšou zmenou je zákaz používania elektrických kolobežiek na verejných komunikáciách osobami mladšími ako 17 rokov. Tým, ktorých pri porušení zákazu pristihnú, hrozí pokuta 150 eur. Spoločnosti, ktoré kolobežky prenajmú osobám mladším ako 17 rokov, môžu dostať pokutu až 1000 eur. Prevádzkovatelia budú mať povinnosť overovať vek používateľov.

Sprísnia sa aj pravidlá používania e-kolobežiek pre dospelých. Jazda na nich bude zakázaná na cestách s povolenou rýchlosťou nad 50 kilometrov za hodinu. Jazdcom, ktorí to porušia, hrozí pokuta 350 eur. Nový zákon zavádza aj povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám. Za jazdu bez poistenia bude hroziť pokuta 250 eur. Jazdci na kolobežkách budú musieť mať pri sebe potvrdenie o poistení a doklad totožnosti.

Prísnejšie pravidlá sa budú vzťahovať aj na nesprávne zaparkované kolobežky. Tie, ktoré budú blokovať chodníky alebo priechody pre chodcov, bude možné odstrániť. Za takéto porušenie budú hroziť pokuty od 40 do 80 eur. Pokuty od 40 do 150 eur hrozia aj kolobežkárom jazdiacim bez prilby, ako aj tým, ktorí počas jazdy používajú mobilný telefón, alebo majú nasadené slúchadlá.

Grécka vláda tieto pravidlá sprísňuje v reakcii na prudký nárast počtu nehôd s účasťou elektrických kolobežiek. Lekári v nemocniciach hlásia čoraz viac vážne zranených kolobežkárov, najmä mladých ľudí, ale aj turistov. Podľa zväzu gréckych nemocničných pracovníkov pri nehodách na elektrických kolobežkách utrpelo vlani zranenia približne 400 detí a tínedžerov, pričom mnohé z úrazov boli smrteľné, poznamenala AFP.

Grécka vláda tvrdí, že mladí ľudia nie sú dostatočne pripravení na pohyb v cestnej premávke a jazdci vo všeobecnosti podceňujú riziká spojené s elektrickými kolobežkami. Jazdia podľa nej príliš rýchlo a bezohľadne, akoby boli vo videohre.

Viac o téme: ElektrickéKolobežkyGréckoZákaz
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