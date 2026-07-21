Dráma pri jednej z najväčších atrakcií Grécka: Muž s nožom pobodal dvoch turistov

(Zdroj: TASR/AP/Petros Giannakouris, File)
ATÉNY - Muž s nožom pobodal pri aténskej Akropole dvoch turistov, oznámil v utorok grécka polícia. Obaja napadnutí vyviazli so zraneniami. Píše agentúra AP.
Obeťami útočníka boli muž a žena, obaja Američania gréckeho pôvodu. K útoku došlo pred vchodom do Múzea Akropoly. Ženu ľahko poranil na nohe, kým muž utrpel vážnejšie zranenie ruky. Páchateľa policajti zadržali a oboch napadnutých previezli do nemocnice. Identita muža nie je známa, avšak podľa polície zjavne trpí psychickými problémami.
Akropola je najnavštevovanejšou atrakciou
Akropola je najnavštevovanejšou turistickou atrakciou Grécka, minulý rok prilákala 4,6 milióna ľudí. Mramorový chrám bol postavený v polovici 5. storočia pred n. l. na počesť ochrankyne mesta - bohyne Atény.