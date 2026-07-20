Veľkofilm vyvolal neskutočné vášne: V Grécku v boji za vlastnú "ODYSEU" vytiahli progresivizmus, ozval sa aj Musk

LOS ANGELES/ATÉNY - Film Odysea od legendárneho režiséra Christophera Nolana mal veľké očakávania už dávno pred svojou premiérou. Dnes sa už premieta po celom svete. Čitatelia, ktorí sa stretli s Homérovým dielom Odysea v knižnom prevedení, však majú plno otázok. Najpálčivejšou je očividne černošská herečka, ktorá stvárňuje Helenu, ale je toho viac.
Film Odysea od Christophera Nolana konečne uzrela svetlo sveta. Príbeh gréckeho kráľa Odysea, ktorý sa po vojne v Tróji vracia naspäť domov, vyvolal najmä v Grécku veľké kontroverzie. Práve tu sa zrodil celý príbeh, ktorý napísal básnik Homér. Odyseu okrem toho čítajú grécke deti už na prvom stupni základnej školy. Navyše spolu s Iliadou sa považujú za najstaršie diela starogréckej mytológie.
Gréci poskytli financie
Príbeh v Homérovom podaní je všetkým Grékom a milovníkom gréckej mytológie dobre známy. Režisér Nolan sa však nevybral celkom po stopách tohto slávneho gréckeo básnika a niektoré detaily si upravil podľa seba. Vo filme napríklad nehrá žiadny grécky herec ani herečka. Helena, údajne najkrajšia Grékyňa na svete, o ktorú sa zvedie vojna (Trója), hrá v Nolanovom podaní černošská herečka.
Niektoré scénky z filmu sa pre atmosféru natáčali priamo v Grécku. Producenti dokonca získali od gréckych štátnych orgánov zhruba 6,5 miliónov eur na natáčanie filmu. Informuje o tom Politico. Celkovo mal stáť 250 miliónov eur. Táto schéma bola zavedená ešte v roku 2017. Všetky filmy, ktoré sa točia v Grécku s gréckou tematikou, dostanú od aténskej vlády časť financií na výrobu.
Kritika od Elona Muska
Helenu stvárňuje vo veľkofilme herečka Lupita Nyong'ová, ktorá má americké, kenské aj mexické korene. Práve kvôli nej sa rozpútala trojská vojna. Milairdár Elon Musk to zhrnul v príspevku na X: "Chris Nolan znesvätil Homérovo dielo, len aby splnil podmienky "woke" (ideológia progresivizmu) na získanie Oscara. Čistý červ."
Podľa Homéra mala Helena biele ruky
V Grécku sa kritici rozdelili na dva tábory. Jedna skupina tvrdí, že grécke eposy sú súčasťou západnej civilizácie a patria všetkým. Slobode v tvorení je povolená, najmä pokiaľ ide o mýty a legendy.
Druhá skupina odkazuje priamo na Homéra, ktorý opisuje Helenu ako ženu s krásnymi vlasmi (kallikomos), krásnou tvárou (kallipareios) a elegantným štýlom obliekania (tanypeplos). Zvyšok necháva na čitateľa. S herečkou černošskej pleti sa tu ale bije opis Heleny. Podľa Homéra mala biele ruky (leukolenos).
Pobúrení politici
Obsadenie černošskej herečky dokonca vyvolalo v krajine vlnu politických protestov. Strana Niki namietala poskytnutie financií na výrobu filmu a argumentovala, že grécki daňoví poplatníci sú teraz zodpovední za vnucovanie "ideológie prebudeného typu (woke)" (progresivizmus) voči histórii a kultúrnej identite Grécka.
Grécka ministerka kultúry Lina Mendoniová sa vyjadrila, že "úlohou krajiny nie je diktovať tvorcom, ako majú po umeleckej stránke stvárniť dielo alebo mýtus". Následne sa spýtala, že či chcú Gréci skutočne cenzurovať film od Christophera Nolana.
Napriek všetkým špekuláciám a nejasnostiam sa očakáva, že Odysea od Cristophera Nolana bude doslova trhákom v kinách po celom svete. Okrem toho sa začal v kníhkupectvách vo veľkom predávať aj pôvodný príbeh od Homéra, ktorý bol preložený do mnohých jazykov.