Pondelok20. júl 2026, meniny má Eliáš, Iľja, Eliána, zajtra Daniel

Veľkofilm vyvolal neskutočné vášne: V Grécku v boji za vlastnú "ODYSEU" vytiahli progresivizmus, ozval sa aj Musk

Elon Musk kritizuje režiséra Christophera Nolana za obsadenie hercov do filmu Odysea. Nejde len o stvárnenie Heleny v podaní černošskej herečky
Elon Musk kritizuje režiséra Christophera Nolana za obsadenie hercov do filmu Odysea. Nejde len o stvárnenie Heleny v podaní černošskej herečky (Zdroj: SITA/AP/Ludovic Marin, Instagran/christophernolann, Facebook/OdysseyMovie﻿)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

LOS ANGELES/ATÉNY - Film Odysea od legendárneho režiséra Christophera Nolana mal veľké očakávania už dávno pred svojou premiérou. Dnes sa už premieta po celom svete. Čitatelia, ktorí sa stretli s Homérovým dielom Odysea v knižnom prevedení, však majú plno otázok. Najpálčivejšou je očividne černošská herečka, ktorá stvárňuje Helenu, ale je toho viac.

Film Odysea od Christophera Nolana konečne uzrela svetlo sveta. Príbeh gréckeho kráľa Odysea, ktorý sa po vojne v Tróji vracia naspäť domov, vyvolal najmä v Grécku veľké kontroverzie. Práve tu sa zrodil celý príbeh, ktorý napísal básnik Homér. Odyseu okrem toho čítajú grécke deti už na prvom stupni základnej školy. Navyše spolu s Iliadou sa považujú za najstaršie diela starogréckej mytológie. 

Gréci poskytli financie 

Príbeh v Homérovom podaní je všetkým Grékom a milovníkom gréckej mytológie dobre známy. Režisér Nolan sa však nevybral celkom po stopách tohto slávneho gréckeo básnika a niektoré detaily si upravil podľa seba. Vo filme napríklad nehrá žiadny grécky herec ani herečka. Helena, údajne najkrajšia Grékyňa na svete, o ktorú sa zvedie vojna (Trója), hrá v Nolanovom podaní černošská herečka. 

Niektoré scénky z filmu sa pre atmosféru natáčali priamo v Grécku. Producenti dokonca získali od gréckych štátnych orgánov zhruba 6,5 miliónov eur na natáčanie filmu. Informuje o tom Politico. Celkovo mal stáť 250 miliónov eur. Táto schéma bola zavedená ešte v roku 2017. Všetky filmy, ktoré sa točia v Grécku s gréckou tematikou, dostanú od aténskej vlády časť financií na výrobu. 

Kritika od Elona Muska 

Helenu stvárňuje vo veľkofilme herečka Lupita Nyong'ová, ktorá má americké, kenské aj mexické korene. Práve kvôli nej sa rozpútala trojská vojna. Milairdár Elon Musk to zhrnul v príspevku na X: "Chris Nolan znesvätil Homérovo dielo, len aby splnil podmienky "woke" (ideológia progresivizmu) na získanie Oscara. Čistý červ."  

Podľa Homéra mala Helena biele ruky 

V Grécku sa kritici rozdelili na dva tábory. Jedna skupina tvrdí, že grécke eposy sú súčasťou západnej civilizácie a patria všetkým. Slobode v tvorení je povolená, najmä pokiaľ ide o mýty a legendy. 

Druhá skupina odkazuje priamo na Homéra, ktorý opisuje Helenu ako ženu s krásnymi vlasmi (kallikomos), krásnou tvárou (kallipareios) a elegantným štýlom obliekania (tanypeplos). Zvyšok necháva na čitateľa. S herečkou černošskej pleti sa tu ale bije opis Heleny. Podľa Homéra mala biele ruky (leukolenos).

Pobúrení politici

Obsadenie černošskej herečky dokonca vyvolalo v krajine vlnu politických protestov. Strana Niki namietala poskytnutie financií na výrobu filmu a argumentovala, že grécki daňoví poplatníci sú teraz zodpovední za vnucovanie "ideológie prebudeného typu (woke)" (progresivizmus) voči histórii a kultúrnej identite Grécka. 

Grécka ministerka kultúry Lina Mendoniová sa vyjadrila, že "úlohou krajiny nie je diktovať tvorcom, ako majú po umeleckej stránke stvárniť dielo alebo mýtus". Následne sa spýtala, že či chcú Gréci skutočne cenzurovať film od Christophera Nolana. 

Napriek všetkým špekuláciám a nejasnostiam sa očakáva, že Odysea od Cristophera Nolana bude doslova trhákom v kinách po celom svete.  Okrem toho sa začal v kníhkupectvách vo veľkom predávať aj pôvodný príbeh od Homéra, ktorý bol preložený do mnohých jazykov. 

Viac o téme: MytológiaGréckoHelenaKontroverziaFilmOscarChristopher NolanOdyseaProgresivizmusČernošská herečkaWoke
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Premiéra filmu Odysea
Z herečky herec: Elliot Page po vlne kritiky... Po dlhom čase ukázal svoju lásku!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Odysea
Charlize Theron na premiére: Zatienila ju jej adoptívna dcéra!
Zahraniční prominenti
Matt Damon
Odysea mu dala zabrať: Matt Damon vychudol na kosť, zažil najťažšie chvíle v kariére!
Zahraniční prominenti
Oscarový režisér Christopher Nolan
Oscarový režisér Christopher Nolan prichádza s novým vý-pravným filmom Odysea: Matt Damon hovorí o role svojho života
Dobre vedieť

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Yaya Touré a Peter Pokorný pred pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov
Yaya Touré a Peter Pokorný pred pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov
Futbal
Tréner slovenského atléta Sebastiana Karpa N. Pocze
Tréner slovenského atléta Sebastiana Karpa N. Pocze
Atletika
Sebastian Karp po návrate z ME do 18 rokov, kde získal zlatú medailu
Sebastian Karp po návrate z ME do 18 rokov, kde získal zlatú medailu
Atletika

Domáce správy

Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk
Brutálny útok pre pár
Brutálny útok pre pár desiatok eur: Polícia obvinila dvojicu z lúpeže
Domáce
Ak užívate tento liek
Ak užívate tento liek na srdce, spozornite: Úrady ho sťahujú z obehu
Domáce
Polícia varuje vodičov: Pokuty až do 300 eur za držanie telefónu za volantom v Bratislave
Polícia varuje vodičov: Pokuty až do 300 eur za držanie telefónu za volantom v Bratislave
Bratislava

Zahraničné

Policajt vytiahol šoféra z
Dráma na diaľnici: VIDEO Policajt vytiahol z horiaceho auta šoféra! Potom nastal výbuch
Zahraničné
Péter Magyar.
Šachová legenda odmietla ponuku na prezidentku Maďarska: Magyar dostal košom
Zahraničné
FOTO Elon Musk kritizuje režiséra
Veľkofilm vyvolal neskutočné vášne: V Grécku v boji za vlastnú "ODYSEU" vytiahli progresivizmus, ozval sa aj Musk
Zahraničné
Žena povedala pracovníčke telemarketingu,
Žena povedala pracovníčke telemarketingu, že ZABILA manžela! Tá zalarmovala políciu... ŠOK po príchode
Zahraničné

Prominenti

Monika Haklová
Monika Haklová dráždi z dovolenky: Sex na jednu noc? Uf... pri odpovedi sa poriadne zapotíte!
Domáci prominenti
Shakira
Fanúšikovia neverili vlastným očiam! Shakira popiera vek: Takto vyzerá pred päťdesiatkou?
Zahraniční prominenti
Krst albumu Nely Pociskovej
Nela Pocisková si s dcérou splnila veľký sen: Nezabudnuteľný zážitok! Túžila po tom roky
Domáci prominenti
Šokujúce prirovnanie! Dcéra Andrey
Šokujúce prirovnanie! Dcéra Andrey Verešovej odzbrojila verejnosť: Moja mama je ako Ježiš!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO ilustračné foto
Pred 50 rokmi ľudstvo prvýkrát nazrelo na Mars: Objav otvoril novú éru
Zaujímavosti
Táto zelenina patrí medzi
Táto zelenina patrí medzi najzdravšie letné potraviny: Obsahuje prekvapivo veľa cenných látok
vysetrenie.sk
Zobudíte sa na zvuk
Zobudíte sa na zvuk výbuchu, no nič sa nestalo? Lekári poznajú tento zvláštny syndróm!
Zaujímavosti
Horúčavy aj kúpanie majú
Horúčavy aj kúpanie majú svoje pasce: Záchranár radí, ako sa vyhnúť kolapsu a tragédii
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk
FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Známe slovenské trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce
FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend už aj na Slovensku: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk

Ekonomika

Kritická situácia na Dunaji: Nízka hladina zastavila veľké lode! (foto)
Kritická situácia na Dunaji: Nízka hladina zastavila veľké lode! (foto)
Ďalší veľký úlovok: Pri Trnave objavili tisíce litrov nelegálneho alkoholu! (foto)
Ďalší veľký úlovok: Pri Trnave objavili tisíce litrov nelegálneho alkoholu! (foto)
Čína nie je taká nezávislá, ako sa zdá: V týchto odvetviach stále potrebuje Európu!
Čína nie je taká nezávislá, ako sa zdá: V týchto odvetviach stále potrebuje Európu!
Slováci vyslali vláde jasný odkaz: Nové údaje OECD ukazujú dramatický pokles dôvery!
Slováci vyslali vláde jasný odkaz: Nové údaje OECD ukazujú dramatický pokles dôvery!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Bolesť je nesmierna: Sklamaný Messi prelomil mlčanie po trpkom finálovom sklamaní
MS VO FUTBALE 2026 Bolesť je nesmierna: Sklamaný Messi prelomil mlčanie po trpkom finálovom sklamaní
MS vo futbale
FOTO Svet futbalu zasiahla smutná správa: Zomrel dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty
FOTO Svet futbalu zasiahla smutná správa: Zomrel dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty
Anglicko
Pod Tatry mieri veľký talent: Mladá americká lyžiarka bude reprezentovať Slovensko!
Pod Tatry mieri veľký talent: Mladá americká lyžiarka bude reprezentovať Slovensko!
Lyžovanie
Nová éra Slovana sa začína! Yaya Touré zažije súťažný debut na lavičke belasých, chceme vyhrať
Nová éra Slovana sa začína! Yaya Touré zažije súťažný debut na lavičke belasých, chceme vyhrať
Liga majstrov

Auto-moto

NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
Klasické testy
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

„Vibe coding“ a profesie, ktoré pred 5 rokmi neexistovali: Ako vyzerá „bizarný“ pracovný deň AI operátora?
„Vibe coding“ a profesie, ktoré pred 5 rokmi neexistovali: Ako vyzerá „bizarný“ pracovný deň AI operátora?
Trendy na trhu práce
Káva, energetické nápoje a biohacking: Čo všetko sme ochotní do seba natlačiť, aby sme zvládli 8-hodinový tlak?
Káva, energetické nápoje a biohacking: Čo všetko sme ochotní do seba natlačiť, aby sme zvládli 8-hodinový tlak?
Rady, tipy a triky
Efekt „Petrovho princípu“: Prečo sa na manažérske stoličky tak často dostávajú neschopní ľudia?
Efekt „Petrovho princípu“: Prečo sa na manažérske stoličky tak často dostávajú neschopní ľudia?
Pracovné prostredie
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Odstupné a odchodné

Varenie a recepty

Tajomstvo najlepších zaváraných uhoriek? Stačí špáradlo a pár minút vášho času.
Tajomstvo najlepších zaváraných uhoriek? Stačí špáradlo a pár minút vášho času.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
10 tipov, ako využiť kávovú usadeninu – v kuchyni, kúpeľni aj v záhrade
10 tipov, ako využiť kávovú usadeninu &#8211; v kuchyni, kúpeľni aj v záhrade
Rady a tipy
Ako vyloviť škrupinku z vajíčka bez nervov a naháňačky po miske
Ako vyloviť škrupinku z vajíčka bez nervov a naháňačky po miske
Rady a tipy

Technológie

Koľko kávy denne je ešte bezpečné pre srdce? Vedci pomenovali hranicu, pri ktorej sa nemusíš obávať
Koľko kávy denne je ešte bezpečné pre srdce? Vedci pomenovali hranicu, pri ktorej sa nemusíš obávať
Veda a výskum
Pevná vôľa nestačí. Toto je dôvod, prečo ti tvoj vlastný mozog bráni schudnúť
Pevná vôľa nestačí. Toto je dôvod, prečo ti tvoj vlastný mozog bráni schudnúť
Veda a výskum
Čína ukázala humanoidného robota U1, ktorého chce dostať do domácností. Má sa stať novým členom rodiny
Čína ukázala humanoidného robota U1, ktorého chce dostať do domácností. Má sa stať novým členom rodiny
Technológie
Vojenské drony dostali vlastný „mozog“. Američania otestovali stroje, ktoré sa samy vyhnú elektronickému rušeniu
Vojenské drony dostali vlastný „mozog“. Američania otestovali stroje, ktoré sa samy vyhnú elektronickému rušeniu
Armádne technológie

TN LIVE

Lionel Messi po ťažkej prehre prvýkrát prehovoril. Emotívny odkaz nesie v sebe hrdosť aj sklamanie
Lionel Messi po ťažkej prehre prvýkrát prehovoril. Emotívny odkaz nesie v sebe hrdosť aj sklamanie
Šport
Koniec cestovky Solvex: Poisťovňa spustila pomoc. Takto musia klienti postupovať
Koniec cestovky Solvex: Poisťovňa spustila pomoc. Takto musia klienti postupovať
Domáce
V českej reprezentácii definitívne skončilo ďalšie známe meno. Raz už k rozlúčke došlo
V českej reprezentácii definitívne skončilo ďalšie známe meno. Raz už k rozlúčke došlo
Šport
Touré sa nevie dočkať súťažnej premiéry na lavičke Slovana. Napriek absencii opôr má jasný plán
Touré sa nevie dočkať súťažnej premiéry na lavičke Slovana. Napriek absencii opôr má jasný plán
Šport

Bývanie

Ťažko veriť, že má len 35 m2. Byt s veľkosťou garsónky ukazuje, ako bývať pohodlne na malej ploche
Ťažko veriť, že má len 35 m2. Byt s veľkosťou garsónky ukazuje, ako bývať pohodlne na malej ploche
Príliš veľa cukety? Máme 7 skvelých nápadov, ako ich chutne využiť
Príliš veľa cukety? Máme 7 skvelých nápadov, ako ich chutne využiť
Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!

Pre kutilov

Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Recepty
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Recepty
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Záhrada
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži na ženy v týchto znameniach len tak nezabudnú: Myslia na ne celé roky aj po rozchode
Partnerské vzťahy
Muži na ženy v týchto znameniach len tak nezabudnú: Myslia na ne celé roky aj po rozchode
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Policajt vytiahol šoféra z
Zahraničné
Dráma na diaľnici: VIDEO Policajt vytiahol z horiaceho auta šoféra! Potom nastal výbuch
Elon Musk kritizuje režiséra
Zahraničné
Veľkofilm vyvolal neskutočné vášne: V Grécku v boji za vlastnú "ODYSEU" vytiahli progresivizmus, ozval sa aj Musk
Žena povedala pracovníčke telemarketingu,
Zahraničné
Žena povedala pracovníčke telemarketingu, že ZABILA manžela! Tá zalarmovala políciu... ŠOK po príchode
Putin má ďalší obrovský
Zahraničné
Putin má ďalší obrovský problém: Rusko sa mu rozpadá pod rukami!

Ďalšie zo Zoznamu