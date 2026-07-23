Armáda USA hlási nové útoky na ciele v Iráne: Ide už o dvanástu noc úderov po sebe

WASHINGTON - Americká armáda v stredu oznámila, že spustila novú vlnu úderov zameraných na iránsku vojenskú infraštruktúru. Ide už o dvanástu noc po sebe, čo Spojené štáty zaútočili na Irán, informuje o tom agentúra AFP a AP.
„Dnes o 17.30 h východoamerického času (23.30 h SELČ) začali americké sily na príkaz vrchného veliteľa podnikať ďalšie údery proti iránskym vojenským cieľom. Misia bude pokračovať s cieľom oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať civilných námorníkov a obchodné plavidlá prechádzajúce regionálnymi vodami,“ uviedlo vo vyhlásení Centrálne velenie armády USA (CENTCOM).
Konflikt medzi USA a Iránom opätovne eskaloval začiatkom júla v boji o kontrolu nad Hormuzským prielivom po tom, čo Irán zaútočil na tamojšie plavidlá, pripomína AFP. V nadväznosti na najnovšiu hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý varoval pred útokmi na mosty alebo elektrárne v Iráne, Teherán zároveň v stredu oznámil, že v takom prípade pristúpi k odvetným opatreniam, píše agentúra DPA.
„Naša obranná doktrína je jasná: oko za oko,“ napísal v stredu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na sociálnej sieti X. „Akonáhle agresia voči Iránu zasiahne aj našu infraštruktúru, vynúti si to silnú a rozhodnú reakciu. Tí, ktorí k takejto agresii akýmkoľvek spôsobom prispejú, budú takisto považovaní za legitímne ciele,“ dodal Arákčí. Trump predtým v stredu vyhlásil, že v budúcnosti zničí v Iráne jeden most alebo elektráreň zakaždým, keď islamská republika zaútočí na loď v Hormuzskom prielive, pripomína DPA.