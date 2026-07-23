Príšerná rodinná tragédia: Matka uškrtila svoje tri deti! TAKTO ju obhajuje manžel

DUXBURY - V americkom štáte Massachusetts sa začal ostro sledovaný proces s 36-ročnou Lindsay Clancyovou, ktorá je obžalovaná z vraždy svojich troch malých detí. Prokuratúra tvrdí, že ich usmrtenie starostlivo naplánovala. Obhajoba aj jej manžel však hovoria o závažnej popôrodnej psychóze, ktorá podľa nich úplne zmenila jej správanie.
Proces sa začal výberom poroty
Na súde v Plymouthe v štáte Massachusetts sa začal proces s bývalou zdravotnou sestrou Lindsay Clancyovou. Tá čelí trom obvineniam z vraždy po tom, ako 24. januára 2023 pripravila o život svoje deti – päťročnú Coru, trojročného Dawsona a osemmesačného Callana.
Podľa obžaloby požiadala svojho manžela Patricka Clancyho, aby odišiel z domu vyzdvihnúť jedlo a lieky z lekárne. Po jeho odchode deti uškrtila pomocou cvičebných pásov a následne sa pokúsila o samovraždu skokom z okna. Pád prežila, zostala však ochrnutá od pása nadol.
Obžaloba tvrdí, že konala vedome
Prokuratúra je presvedčená, že Clancyová svoje konanie pripravila a vedela, čo robí. Odmieta tvrdenia, že v čase skutku nebola schopná ovládať svoje konanie pre psychické ochorenie.
Proces sa preto sústreďuje najmä na otázku jej príčetnosti. Ak porota prijme argumenty obhajoby, že žena trpela závažnou psychózou, môže to zásadne ovplyvniť výsledok konania.
Manžel: Nebola to žena, ktorú som poznal
Významným svedkom bude aj manžel Patrick Clancy. Ten už krátko po tragédii verejne vyhlásil, že svojej manželke odpustil a nechce, aby ju ľudia vnímali ako netvora. „Nebol som ženatý s netvorom. Bol som ženatý s človekom, ktorý ochorel.“
Podľa neho išlo o milujúcu matku, ktorú zničilo vážne psychiatrické ochorenie po narodení najmladšieho syna. V minulosti napísal, že verejnosť by si mala pamätať „skutočnú Lindsay“, nie ženu, ktorou sa stala počas choroby.
„Chcem vás všetkých poprosiť, aby ste našli v sebe silu odpustiť Lindsay, tak ako som jej odpustil ja," uviedol Clancy.
Žaloby smerujú aj na lekárov
Lindsay Clancyová aj jej manžel tento rok podali žaloby na zdravotnícke zariadenia, ktoré ju liečili. Tvrdia, že lekári podcenili jej rýchlo sa zhoršujúci psychický stav, napriek tomu, že opakovane vyhľadala pomoc.
Podľa obhajoby žena trpela depresiami, nespavosťou, halucináciami a počula hlasy, ktoré ju nabádali, aby ublížila sebe aj deťom. Absolvovala viacero psychiatrických vyšetrení, hospitalizácií a užívala viacero druhov liekov, no jej stav sa podľa rodiny naďalej zhoršoval.
Patrick Clancy opakovane tvrdí, že jeho manželka pred tragédiou trpela vážnym psychickým ochorením. V žalobe proti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uvádza, že začala počuť hlas, ktorý jej prikazoval vziať deti so sebou a následne spáchať samovraždu.
Popôrodná psychóza je mimoriadne zriedkavá
Odborníci upozorňujú, že popôrodná psychóza patrí medzi najvzácnejšie, ale zároveň najzávažnejšie psychiatrické komplikácie po pôrode. Môže sa prejavovať bludmi, halucináciami či úplnou stratou kontaktu s realitou a vo výnimočných prípadoch viesť k násilnému správaniu voči sebe alebo okoliu.
Práve otázka, či Lindsay Clancyová v čase skutku trpela týmto ochorením a bola schopná rozpoznať následky svojho konania, bude jednou z hlavných tém celého procesu.