Bývalá misska má už po protialkoholickom liečení: FOTO pred a po... Teraz celá žiari!

PRAHA - Niekdajšia finalistka súťaže krásy a účastníčka reality šou Bachelor Daniela Hájková prešla náročným obdobím. Po dvoch mesiacoch na protialkoholickom liečení ukázala výraznú premenu a otvorene priznala, že recidíva jej zmenila pohľad na život.
Niekdajšia finalistka súťaže krásy a účastníčka prvej série reality šou Bachelor Daniela Hájková prechádza jedným z najnáročnejších období svojho života. Influencerka sa rozhodla otvorene hovoriť o závislosti od alkoholu a bez prikrášľovania priznala, že sama už situáciu nedokázala zvládnuť. Preto v máji nastúpila na protialkoholické liečenie do Psychiatrickej nemocnice Bohnice, kde chcela začať odznova.
Ešte pred nástupom sa so svojimi sledovateľmi rozlúčila emotívnym odkazom. „Priatelia, chcem sa s vami na nejaký čas rozlúčiť. Budem dostupná, ale len veľmi obmedzene. V stredu nastupujem do Bohníc. Neidem si tam oddýchnuť. Idem sa liečiť a ten, kto si tým prešiel, veľmi dobre vie, že to nie je zadarmo. Dávajte na seba pozor a myslím na vás. Buďte k sebe aj k ostatným láskaví,” odkázala fanúšikom.
Počas pobytu sa viackrát úprimne vyjadrila aj k tomu, aké následky na nej zanechalo dlhodobé pitie alkoholu. Priznala, že závislosť sa neodrazila len na jej psychike, ale aj na vzhľade. Hovorila o opuchnutej tvári, nízkom sebavedomí aj o tom, že sa na fotografiách zámerne neusmievala, pretože sa za svoj výzor hanbila. Dnes je však všetko inak. Po takmer dvoch mesiacoch liečby sa Daniela opäť ukázala na sociálnych sieťach a rozdiel je neprehliadnuteľný.
Na porovnávacích fotografiách je vidieť, že opuch z jej tváre zmizol, pôsobí oddýchnuto, spokojnejšie a doslova žiari. Sama však zdôrazňuje, že najťažšia časť jej cesty sa len začína. K fotografiám pridala aj silné posolstvo, ktorým dala najavo, že si uvedomuje vážnosť svojej situácie a nechce nič podceniť. „27. 5. 2026 & 21. 7. 2026. Recidíva, ktorá mi otvorila oči oveľa viac než prvá liečba. Prvý boj mám za sebou, celoživotná cesta je predo mnou,” zverila sa na sociálnej sieti.