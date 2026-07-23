Snemovňa reprezentantov schválila 95-miliardový rozpočet

WASHINGTON - Snemovňa reprezentantov USA v stredu schválila čisto republikánsky návrh rozpočtu vo výške 95 miliárd dolárov. Podľa agentúry AP ide o iniciatívu s neistým výsledkom, ktorej cieľom je financovať vojnu v Iráne a ďalšie priority Bieleho domu.
Návrh prešiel aj napriek námietkam zo strany demokratov a niekoľkých republikánov v rámci záverečného presadzovania agendy pred blížiacimi sa kongresovými voľbami. Republikáni v Snemovni boli v pohľade na tento plán rozdelení, pripomína AP. Konzervatívne krídlo vyjadrovalo obavy, keďže rozpočet nepočíta s kompenzačnými škrtmi v iných oblastiach. Predseda snemovne Mike Johnson však napriek tomu pokračoval v presadzovaní návrhu. Samostatný postup strany vnímal ako najlepšiu šancu na to, ako presadiť priority prezidenta Donalda Trumpa cez rozdelený Kongres, a to aj napriek skepticizmu v Senáte.
Výsledok hlasovania bol tesný – 216 ku 214 hlasom, pričom všetci demokrati hlasovali proti. „Len náboje a bomby na dokončenie práce,“ vyhlásil predseda rozpočtového výboru, republikánsky kongresman Jodey Arrington z Texasu. Demokrati naopak namietali, že tieto finančné prostriedky by sa mali použiť na domácej pôde, najmä na opatrenia zamerané na zníženie životných nákladov pre Američanov. „Republikáni plánujú minúť desiatky miliárd dolárov na Trumpovu neúspešnú vojnu v Iráne,“ uviedol tento týždeň kalifornský kongresman Pete Aguilar, predseda demokratického klubu v Snemovni reprezentantov. „Predstavte si, na čo všetko by sme tieto zdroje mohli miesto toho využiť,“ dodal.
Kongres sa momentálne ocitol v patovej situácii ohľadom vojny USA proti Iránu, konštatuje americká agentúra. Nedokáže totiž zastaviť Trumpove vojenské údery, zároveň však neschválil využitie amerických ozbrojených síl. Zákonodarcovia sú navyše politicky rozdelení v otázke, či majú na financovanie tohto konfliktu poskytnúť miliardy dolárov z peňazí daňových poplatníkov. Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky agentúry AP-NORC väčšina Američanov s Trumpovou stratégiou voči Iránu nesúhlasí.