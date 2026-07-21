Drsný odkaz Trumpa: Ak húsíovia zablokujú Saudskú Arábiu, USA sa o nich postarajú!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty sa „postarajú“ o jemenských povstalcov húsíov, ak táto Iránom podporovaná skupina naplní svoje hrozby a bude blokovať prístavy Saudskej Arábie. Trump sa tak vyjadril na stretnutí s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom v Oválnej pracovni. Zároveň potvrdil, že Izrael v súčasnosti sťahuje svojich vojakov z Libanonu.
„Ak sa niečo také stane, postaráme sa o to,“ odpovedal Trump na novinársku otázku ohľadom húsíov, ktorí v pondelok oznámili námornú blokádu Saudskej Arábie. Tento krok by podľa stanice Sky News narušil plavbu cez strategický prieliv Báb al-Mandab, čo by mohlo spôsobiť ešte výraznejšie otrasy na trhoch s energetickými nosičmi, aj v súvislosti s uzavretím Hormuzského prielivu.
V prípade sťahovania izraelských jednotiek z južného Libanonu, ktorý okupujú, Trump povedal, že tento proces sa už začal. „Teraz prebieha ich presun do iných sekcií. Opäť platí, že veľmi dobre spolupracujú (s vojakmi libanonskej armády, pozn. redakcie),“ konštatoval. Na otázku, ako by USA mohli podporiť libanonskú armádu v tejto operácii, Trump odpovedal, že o tejto záležitosti bude diskutovať s libanonský prezidentom. „Máme už pripravené veľmi konkrétne plány, do ktorých sa zapoja aj ďalší a budú pomáhať,“ priblížil Trump s tým, že Libanon je čoraz viac sebestačný.
Varovanie pred návratom chaosu
Awn vyzval Trumpa na zachovanie americkej podpory pre libanonskú armádu a varoval, že na juh Libanonu by sa bez podpory Washingtonu mohol vrátiť chaos, ktorý tam vládol v 70. rokoch minulého storočia. Pred samotným rokovaním prezidentov sa šéf Bieleho domu vyjadril aj k nedávnej eskalácii s Iránom, ku ktorej došlo napriek tomu, že Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré malo otvoriť cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode.
„Ak by sme teraz odišli, Iránu by trvalo 20 až 25 rokov, kým by sa obnovil. Vôbec sme ešte neskončili,“ vyhlásil v reakcii na otázku, ako dlho potrvá, kým sa podarí zastaviť iránske hrozby v Hormuzskom prielive, ak nedôjde k dosiahnutiu mierovej dohody. Trump zároveň zopakoval tvrdenie, že ak by USA v júni 2025 nezaútočili na iránske jadrové zariadenia, Teherán „by mal jadrovú zbraň a Izrael by neexistoval“. V prípade správ o tom, že islamská republika sa snaží zrekonštruovať jedno z jadrových zariadení prezident uviedol, že USA zasiahnu toto zariadenie. Okrem toho povedal, že „pravdepodobne čoskoro“ bude cieľom útoku oblasť Natanzu, kam Irán podľa správ amerických médií presunul svoj jadrový materiál.