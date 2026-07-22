Historická dohoda USA a Saudskej Arábie: Američania im pomôžu s jadrom, hrozí riziko eskalácie

WASHINGTON - Spojené štáty v stredu oznámia dohodu so Saudskou Arábiou o civilnom jadrovom programe. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda prinesie americkému jadrovému priemyslu miliardy dolárov. Upozornili na to americké médiá, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.
Podľa informácií denníka Wall Street Journal je jednou z podmienok dohody to, že americké spoločnosti vybudujú v Saudskej Arábii zariadenie na obohacovanie uránu, ak by to na základe spoločnej štúdie bolo považované za opodstatnené. Dohoda bude platná 30 rokov.
Viacerí americkí kongresmani z radov demokratov aj republikánov, ako aj predstavitelia Izraela však namietajú proti civilnému jadrovému programu v Saudskej Arábii z obáv, že by ho krajina mohla v budúcnosti zneužiť na vývoj jadrových zbraní. Korunný princ krajiny Muhammad bin Salmán už v minulosti naznačil, že by sa Rijád mohol pokúsiť získať jadrovú bombu, ak by ňou disponoval Irán. Podľa New York Times pôjde o tzv. dohodu 123, ktorá stanovuje právne záväzný rámec pre jadrovú spoluprácu medzi štátmi. Záväzky vyplývajúce z tejto dohody majú za cieľ zabezpečiť nešírenie jadrových zbraní. Spojené štáty majú uzavretých 26 takýchto dohôd.
NYT však poukazuje na to, že na rozdiel od susedných Spojených arabských emirátov (SAE), s ktorými majú USA uzavretú podobnú dohodu, Trumpova vláda urobila v prípade Saudskej Arábie viacero ústupkov. SAE súhlasili s prísnymi inšpekciami a podpísali s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) takzvaný „dodatkový protokol“. Súhlasili tiež s tým, že sa vzdajú práva vyrábať vlastné palivo, čím sa vylúčila možnosť, že by disponovali infraštruktúrou na výrobu zbraní.