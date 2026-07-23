Kocúrkovo?! Nový cestovný poriadok pobúril cestujúcich: Vieceré zastávky umožnia už len nástup, alebo len výstup

TRENČÍN - Autobus zastaví, no cestujúci môžu iba nastúpiť. A naopak, na inej zastávke môžu zasa iba vystúpiť, no nastúpiť už nie. Cestujúcich v Trenčianskom a Trnavskom kraji rozhnevali novinky v cestovnom poriadku, na základe ktorých niektoré zastávky slúžia už iba na nastupovanie a ďalšie zasa iba na vystupovanie. Mnohí krútia hlavami a hovoria o absurdite. Trenčiansky kraj aj IDS PLUS ukazujú prstom na trnavskú župu - vraj ide o ich požiadavku.
Na zmenu, ktorá sa týka liniek regionálnej autobusovej dopravy 30760 a 30765, upozornila Slovenská autobusová doprava Trenčín na sociálnej sieti. "Na základe dohody Trenčianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja dochádza od 15. júla 2026 k úprave režimu zastavovania vybraných spojov liniek 30760 Nové Mesto nad Váhom - Vrbové a 30765 Nové Mesto nad Váhom-Považany-Horná Streda-Pobedim-Piešťany," informovali.
Na vybraných zastávkach na území Trnavského samosprávneho kraja budú niektoré spoje zastavovať len na vystupovanie, to znamená, že cestujúci na zastávke nemôžu do autobusu nastúpiť. Naopak, iné zastávky slúžia po novom len na nastupovanie – cestujúci na zastávke tak nemôžu z autobusu vystúpiť.
"Tieto obmedzenia sú pri jednotlivých časoch odchodov vyznačené príslušnými symbolmi v cestovnom poriadku," uviedla SAD TN.
Medzi cestujúcimi zmeny vyvolali vlnu kritiky a nepochopenia. "Keď už ten autobus zastaví,aký problém je otvoriť dvere vpredu aj vzadu naraz. Aby sa mohlo nastúpiť aj vystúpiť? Toto je Kocúrkovo," okomentovala jedna z cestujúcich. "Absurdné toto môže vymyslieť a schváliť iba chorá hlava. Toto je zámer dostať cestujúcich z áut do autobusu?," pýta sa ďalšia.
SAD TN však vysvetlil, že úpravy sa dotýkajú výhradne územia Trnavského samosprávneho kraja, pre cestujúcich v Trenčianskom kraji sa nič nemení. "K obmedzeniu nástupu alebo výstupu na vybraných zastávkach prišlo na základe podmienky stanovenej zo strany TTSK. Pre cestujúcich na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nič nemení. Prípadné pripomienky, prosíme, adresujte Odd. dopravnej politiky Úradu TTSK. Ďakujeme za pochopenie," odkázal trenčiansky kraj.
V podobnom duchu sa vyjadril aj Integrovaný dopravný systém fungujúci na území Trenčianskom a Žilinskom kraji IDS PLUS. "Zmena v cestovnom poriadku sa dotýka iba obyvateľov Trnavského kraja, pre cestujúcich z Trenčianskeho kraja sa nič nemení, naďalej bude možné cestovať smerom na Vrbové či Piešťany bez zmien. Doplnenie znamienok do cestovných poriadkov súvisí s požiadavkami Trnavskej župy, ktorá vnímala viaceré spoje Trenčianskeho kraja ako nežiaduci súbeh. Spoje Trenčianskeho kraja zároveň nebolo možné upraviť, keďže by sa tým zhoršili časové polohy spojov pre cestujúcich smerom na Nové Mesto nad Váhom. Trenčiansky samosprávny kraj a IDS PLUS naďalej pokračujú v intenzívnych rokovaniach s Trnavským samosprávnym krajom s cieľom nájsť spoločnú dohodu na medzikrajských linkách," uviedli.
O stanovisko sme požiadali aj Trnavský samosprávny kraj.