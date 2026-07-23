Obrovská tragédia v metropole: Požiar si vyžiadal desať obetí vrátane detí

LIMA - Požiar v chudobnej štvrti v Lime si vyžiadal desať obetí na životoch, pričom došlo aj k zničeniu dvoch domov. Ďalší dvaja ľudia v dôsledku požiaru utrpeli zranenia. Podľa príbuzných bolo medzi obeťami päť dospelých osôb a päť detí. V stredu o tom informovala peruánska civilná ochrana, informuje o tom agentúra AFP.
Medzi mŕtvymi bolo „deväť členov jednej rodiny, z ktorých piati sú maloletí,“ potvrdil policajný šéf Oscar Arriola. Novinárom oznámil, že už prebieha vyšetrovanie s cieľom „určiť miesto vzniku, okolnosti a príčiny tohto požiaru“.
Peruánske médiá medzitým zverejnili informáciu, že požiar založili vydierači, ktorí sa vyhrážali miestnym podnikateľom. Plukovník John Lujan, ktorý vedie vyšetrovanie v prípade, potvrdil, že medzi preverovanými vyšetrovacími verziami je „možný úmyselný čin alebo prípad vydierania“.
Jedna z preživších žien Gina Vilchezová novinárom opísala, že sa jej podarilo zachrániť seba aj svoje deti útekom z príbytku. „Je nás 17. Desať zomrelo a siedmim z nás sa podarilo zachrániť,“ spresnila. Zvolená peruánska prezidentka Keiko Fujimoriová v stredu navštívila miesto tragédie a úmrtia označila za „strašný masaker“. „To, čo ľudia žiadajú, je poriadok a bezpečnosť, a to je prvá vec, ktorú na budúci týždeň urobíme,“ povedala Fujimoriová médiám. Do funkcie prezidentky bude inaugurovaná v utorok 28. júla.