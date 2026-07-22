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Trump ide po krku farmaceutickým firmám: Na dovoz liekov chce uvaliť až 200-percentné clo

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
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TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump oznámil, že od leta 2028 uvalí na dovoz generických liekov vysoké clá. Tento krok by mal farmaceutické firmy prinútiť vyrábať v Spojených štátoch. Informovali o tom agentúra DPA a portál spravodajskej televízie CNBC.

Trump na svojej sieti Truth Social uviedol, že od 1. augusta tohto roka sa bude na generiká dovážané do USA uplatňovať počas dvoch rokov nulové clo. Od augusta 2028 sa však na ne začne vzťahovať dovozné clo vo výške 100 %, ktoré sa po roku zvýši na 200 %. Dva roky s nulovým dovozným clom dávajú farmaceutickým spoločnostiam dostatok času na presunutie výroby liekov do USA, dodal Trump.

Najnovšie oznámenie prezidenta USA tak zvyšuje tlak na farmaceutické spoločnosti, ktoré vyrábajú mimo Spojených štátov. Začiatkom apríla Trump oznámil zavedenie 100-percentného dovozného cla na patentované lieky. To sa týka farmaceutických spoločností, ktoré neuzavreli dohodu o znížení cien svojich produktov v USA, alebo sa nezaviazali presunúť výrobu do Spojených štátov. Vtedy Trump uviedol, že nové clá na patentované lieky sa začnú uplatňovať o 120 dní voči niektorým veľkým firmám a o 180 dní voči menším spoločnostiam.

Viac o téme: USADonald TrumpDovozné cláGenerické lieky
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