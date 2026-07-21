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Trump udrel na Kanadu: Zavádza tvrdé 50 percenté clá na stovky výrobkov

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Adam Hunger)
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TASR

WASHINGTON - Spojené štáty v pondelok oznámili zavedenie 50-percentných ciel na široké spektrum kanadských výrobkov. Kanada podľa Washingtonu nespravodlivo znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mliečnych produktov. Opatrenie, ktoré má začať platiť 19. augusta, môže podľa agentúry AP vyvolať novú vlnu ekonomickej neistoty, zvýšiť inflačné tlaky a ďalej prehĺbiť napätie medzi susednými krajinami, ktorých ekonomiky boli pred návratom prezidenta USA Donalda Trumpa do Bieleho domu úzko prepojené.

Nové clá sa podľa vyhlásenia Bieleho domu budú vzťahovať napríklad na víno, hokejky, mliečne výrobky, bazény, nábytok, oblečenie a cement. Nebudú sa vzťahovať na energetické produkty, ryby či kritické nerastné suroviny. Zasiahnu však aj tovary, ktoré boli predtým chránené pred dovoznými clami v rámci Dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA). Táto obchodná dohoda z roku 2020 nedávno vypršala, čo otvorilo priestor na nové rokovania.

Trump zavedenie ciel podpísal na základe článku 338 amerického obchodného zákona z roku 1930. Viacerí demokratickí zákonodarcovia vlani navrhovali jeho zrušenie, pretože podľa nich by Trump mohol toto ustanovenie, umožňujúce uplatniť clá vo výške až 50 percent na dovoz z určitých krajín, využiť na destabilizáciu ekonomiky.

Šéf Bieleho domu tvrdí, že Kanada od apríla 2025 uplatňuje 25-percentné clo na dovoz amerických vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky na zvýhodnený režim podľa dohody USMCA. Kanada zároveň vlani obmedzila nákup a predaj amerických alkoholických nápojov, čo bolo reakciou na Trumpove clá a jeho vyjadrenia o možnom pripojení Kanady k Spojeným štátom ako 51. štátu. Americký prezident zároveň požiadal svojich spolupracovníkov, aby preskúmali možnosť zavedenia ďalších ciel voči Kanade pre rozsiahle lesné požiare, ktoré podľa neho zhoršili kvalitu ovzdušia v Spojených štátoch.

Carney chce zintenzívniť obchodné rokovania s USA po ohlásení nových ciel

Kanadský premiér Mark Carney v pondelok vyhlásil, že Ottawa je pripravená zintenzívniť obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Reagoval tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť nové 50-percentné clá na viaceré kanadské výrobky, píše správa agentúr AP a AFP.

„Ide o najnovší zo série jednostranných obchodných krokov USA,“ poznamenal Carney v súvislosti s Trumpovým plánom uvaliť vysoké clá na dovoz kanadského tovaru ako víno, mliečne výrobky, hokejky, bazény, nábytok, oblečenie či cement. Carney vo vyhlásení zároveň uviedol, že jeho vláda verí v „prínosy slobodného a spravodlivého obchodu“ a podpísala viac ako 20 nových hospodárskych a bezpečnostných partnerstiev. Podľa jeho slov obchodný spor medzi Ottawou a Washingtonom zvyšuje náklady pre rodiny, najmä v Spojených štátoch. Preto má záujem o jeho vyriešenie.

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