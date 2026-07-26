Vášnivý rybár Jakub neveril vlastným OČIAM: Gigantický úlovok na FOTO, bol takmer väčší ako on sám!

PRAHA - Známy český vášnivý rybár Jakub sa na sociálnej sieti pravidelne chváli svojimi úlovkami. Tie majú poväčšine poriadnu váhu a dĺžku. Nebolo to inak ani pri najnovšie ulovenom sumcovi, ktorý však predčil aj jeho očakávania. Veď bol takmer väčší, ako rybár samotný.
Vášnivý rybár Jakub Vágner svoj úlovok zdieľal na sociálnej sieti Facebook.
"Tak toto je pre mňa rybačka," zahlásil Vágner, pričom na fotke drží v náručí obrovského sumca. Veľký úlovok podľa všetkého pochádza pravé z vôd v Českej republike.
"Priatelia, tento krásavec mi dal v súboji poriadne zabrať. Neskutečne silná ryba chytená z brehu na trhačky z českej vody," doplnil Vágner.
Rybár Jakub na fotke pózuje v tme s čelovým presnosným svetlom na hlave. Dá sa teda predpokladať, že "súboj" prebehol v noci.
Jakub si pod príspevkom našiel množstvo komentárov, kde sa ľudia na úlovok nemôžu vynadívať. "To je kusisko, gratulujem; To muselo dať práce," píšu ľudia v komentároch.