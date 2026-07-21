MIMORIADNE Obrovská námorná tragédia! Po potopení lode našli 27 tiel, 83 pasažierov je stále nezvestných

GEORGETOWN - Najmenej 27 ľudí zahynulo po víkendovom prevrátení trajektu pri pobreží juhoamerického štátu Guyana. Premiér Mark Phillips v pondelok uviedol, že záchranári naďalej pátrajú po desiatkach nezvestných cestujúcich, píše správa agentúry AFP.
Od potopenia trajektu MV Barima v sobotu večer sa podarilo zachrániť 69 ľudí, ďalších 83 zostáva nezvestných. Phillips uviedol, že úrady stále dúfajú v nájdenie ďalších preživších. Starší trajekt smeroval z hlavného mesta Georgetown do regiónu Essequibo, keď sa prevrátil. Podľa premiéra bolo na palube 179 ľudí, pričom pôvodné údaje o počte cestujúcich boli nepresné. Predchádzajúce informácie hovorili o 133 osobách na palube.
Úrady v pondelok rozšírili pátraciu oblasť
Úrady v pondelok rozšírili pátraciu oblasť zo 400 na 1070 štvorcových kilometrov. Do záchrannej operácie sa zapojili aj miestni rybári. Francúzska armáda vyslala z neďalekej Francúzskej Guyany 12 potápačov, dvoch lekárov a mechanika na pomoc pri pátraní. Phillips v nedeľu uviedol, že dvaja členovia posádky mali po nehode pozitívny test na marihuanu. Prípad naďalej vyšetrujú.
Majiteľom lode MV Barima je ministerstvo dopravy a prístavov. Plavidlo je pravdepodobne súčasťou flotily štyroch trajektov, ktoré zabezpečujú spojenie s regiónom Essequibo, ktorý je predmetom dlhodobého územného sporu medzi Guyanou a Venezuelou. Tieto trajekty zohrávajú dôležitú úlohu pri preprave cestujúcich a tovaru, keďže Guyanu pretínajú početné rieky a veľkú časť jej územia pokrývajú husté tropické lesy.