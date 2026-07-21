Obyvatelia sídliska sa utrhli z reťaze: Z vytopenej ulice si nič nerobia, vytiahli si rybárske udice a nafukovačky!

BIAŁA PODLASKA - Mnohé ulice v meste Biała Podlaska zaplavili po intenzívnych dažďových zrážkach veľké masy vody. Niektorí obyvatelia prišli s netradičným nápadom – na mieste, kde sa po lejaku držala voda, si spravili improvizované kúpalisko. Niektorí sa správali, akoby boli pri jazere na rybačke, iní zas vytiahli nafukovačky a predstierali, že sú na pláži.
V nedeľu (19. júla) zasiahli mnohé oblasti Poľska, najmä juh, stred a východ krajiny, mimoriadne silné lejaky. Jedným z postihnutých miest bola aj Biała Podlaska, kde počas niekoľkých desiatok minút intenzívny dážď zaplavil cesty aj ulice.
Po skončení lejakov sa však niektorí obyvatelia postarali o nečakanú zábavu. Ľudia zo zaplavenej cesty urobili provizórne kúpalisko. Niektorí sa brodili vo vode siahajúcej takmer po kolená, ďalší dokonca plávali na nafukovacom matraci. "Mali sme Národný štadión, teraz máme aj ulicu," žartoval muž na videu. Pravdepodobne tým narážal na známy futbalový zápas Poľska s Anglickom z roku 2012, ktorý museli pre silný lejak odložiť o jeden deň.
Pod videom sa objavili stovky komentárov. "Čoskoro nový program radnice – vodné bicykle do každej domácnosti," napísal jeden z používateľov internetu. "Skutočne vám blahoželám. Zamyslel sa vôbec niekto nad tým, čo všetko pláva v týchto 'mlákach'?" pýtala sa pani Aleksandra. Ďalšia diskutujúca, pani Ewa, s humorom poznamenala: "Na Baltské more už netreba cestovať, keď máme všetko priamo v meste.“
Pre lejaky v Poľsku už hasiči zasahovali viac ako 1 600-krát
Ako informovala Poľská tlačová agentúra (PAP), len počas nedele zasahovali hasiči po celej krajine viac ako 1 600-krát v súvislosti s prechodom búrkového frontu. Najviac výjazdov zaznamenali v Malopoľskom, Sliezskom a Lubelskom vojvodstve. Výstrahy pred búrkami platili až pre 15 vojvodstiev.
Hlavnou náplňou práce hasičov bolo odstraňovanie následkov silného vetra, ako boli popadané stromy a polámané konáre, odčerpávanie vody zo zaplavených budov a pozemkov či zabezpečovanie poškodených striech.