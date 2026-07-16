Obyvatelia na Strednom Považí sú v pozore: Obec varuje pred zraneným medveďom, môže byť NEBEZPEČNÝ!

(Zdroj: TASR/AP, Topky)
PÚCHOV - Poplach na Strednom Považí. V obci Beluša v okrese Púchov zrazilo auto medveďa. Radnica varuje, že zranené zviera sa môže vyskytovať v okolí a byť nebezpečné.
Obec Beluša upozornila vo štvrtok ráno na sociálnej sieti na výskyt zraneného medveďa po včerajšej večernej zrážke s autom. "Pravdepodobne sa vyskytuje v okolí Podmalenice a blízkych lesov," približuje samospráva.
"Medveď je monitorovaný zásahovým tímom, dronmi i poľovníkmi," dodáva obec. Keďže ide o zraneného jedinca, môže byť podráždený, preto prosí návštevníkov lesa o obozretnosť a opatrnosť.
"Dnes ráno cca 5:00 h bol medveď videný v Čerencovom na poli," napísal jeden z obyvateľov.