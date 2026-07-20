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Brutálna vražda britskej političky má pokračovanie: Padlo obvinenie

Ann Widdecombeová
Ann Widdecombeová (Zdroj: TASR/AP/Kirsty Wigglesworth, File)
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TASR

LONDÝN - Britská kráľovská prokuratúra v pondelok oznámila, že z vraždy bývalej poslankyne Ann Widdecombeovej obvinila zadržaného 28-ročného Brita. Joshua Kerry sa má v utorok dostaviť na súd. Vyšetrovatelia sa naďalej snažia určiť motív vraždy. Informuje správa agentúry AFP.

Widdecombeovej telo našli vo štvrtok 9. júla v jej dome v obci Haytor v grófstve Devon na juhozápade Anglicka. Úrady sa domnievajú, že napadnutá bola takmer už 24 hodín predtým. Polícia uviedla, že sa stala cieľom útoku, pri ktorom utrpela vážne zranenia.

Kerryho zadržali na základe podozrenia z vraždy 11. júla v meste Rotherham v Anglicku, odkiaľ pochádza. Neskôr bol zadržaný opäť, a to pre podozrenia zo spáchania, prípravy alebo podnecovania teroristických činov. Prokuratúra ho teraz obvinila z vraždy 78-ročnej političky.

Prípad pôvodne vyšetrovala polícia grófstiev Devon a Cornwall, ktorá uviedla, že nič nenasvedčovalo teroristickému ani politicky motivovanému útoku. Minulý týždeň však vyšetrovanie prevzala protiteroristická jednotka po tom, ako sa počas „dynamického a zložitého vyšetrovania“ objavili nové informácie a dôkazy.

Widdecombeová bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora. Po odchode z britského parlamentu sa stala známou aj vďaka účasti v televíznych reality šou Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019 až 2020 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 zastávala v strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.

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