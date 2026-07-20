Polícia ukončila vyšetrovanie vraždy hádzanárky návrhom na podanie obžaloby

TRNAVA - Trnavská krajská kriminálna polícia ukončila vyšetrovanie vraždy hádzanárky, ktorej mŕtve telo našli v lete 2024 v rodinnom dome vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda), návrhom na podanie obžaloby. Potvrdila to vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Na ukončenie vyšetrovania upozornil denník Plus jeden deň. Obvineniu čelí Juraj Cs.
„Vyšetrovatelia trnavskej krajskej kriminálnej polície ukončili vyšetrovanie obzvlášť závažného zločinu vraždy návrhom na podanie obžaloby, ktorý bol podaný na Krajskú prokuratúru v Trnave koncom mája 2026,“ priblížila Antalová.
Obvineného pôvodne vzal Okresný súd Trnava v lete 2024 do väzby. Krajský súd ho však prepustil na slobodu z dôvodu nedodržania zákonnej lehoty na podanie väzobného návrhu. Juraja Cs. obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie.