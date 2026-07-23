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Česká armáda zverejnila podrobnosti o nehode vrtuľníka: Čo sa vlastne na palube stalo?

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

PRAHA - K nehode českého armádneho vrtuľníka došlo pri rutinnom výcvikovom lete. V jeho záverečnej fáze pri pristávaní nastala mimoriadna udalosť, následkom ktorej sa stroj zrútil z asi 50-metrovej výšky na zem. Na brífingu s ministrom obrany Jaromírom Zůnom to vo štvrtok povedal veliteľ Vzdušných síl Armády ČR Petr Tománek.

„Predbežne vieme, že vrtuľník sa vracal z výcvikového letu a pri pristávaní (vo výške) okolo 50 metrov nad terénom došlo k mimoriadnej udalosti a pádu vrtuľníka,“ priblížil okolnosti veliteľ. K možným príčinám nehody sa však vyjadriť nechcel.

Minister obrany Zůna uviedol, že na mieste nehody v súčasnosti pôsobí inšpekčný orgán ministerstva obrany, ktorý vyšetruje letecké nehody. „V tejto chvíli sa nikto nevyjadrí jasne, kým nebudú zvážené všetky okolnosti. Nehoda sa stala v záverečnej fáze výcvikového letu tu na základni. Kým nebudeme mať výsledky, tak nepovolíme lety týchto vrtuľníkov, kým si nebudeme istí a kým nám odborníci nedajú jasný záver. Bol to nový vrtuľník... Technická strata to je, ale pre nás je najzávažnejšia strata človeka,“ zdôraznil.

Armáda popoludní oznámila, že až do vyšetrenia nehody pozastavuje prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H-1, teda nielen viacúčelového typu Venom, ktorý sa zrútil, ale aj bojového typu Viper. „Je to štandardný operačný postup, keď počas vyšetrovania, keď nepoznáme príčinu, uzemňujeme tento daný typ,“ vysvetlil na brífingu Tománek s tým, že sa to bude týkať aj vrtuľníkov v Poľsku, ktoré tam ČR nasadila v rámci protivzdušnej obrany na východnej hranici krajiny. Išlo o reakciu na incident, pri ktorom do vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie (NATO) prenikli desiatky ruských dronov.

K nehode viacúčelového vrtuľníka Venom došlo vo štvrtok okolo poludnia v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Nehodu neprežila jedna vojačka, štyria sú so zraneniami hospitalizovaní v nemocnici. Okrem nich záchranári ošetrili ďalších troch, ktorí sa nadýchali dymu. Príčina nehody nie je známa.

Sústrasť rodine a blízkym zomrelého vojaka vyjadril okrem premiéra Andreja Babiša aj prezident Petr Pavel, z ktorého príspevku na sociálnej sieti X vyplýva, že zomrela vojačka. „Chcem vyjadriť hlbokú sústrasť rodine, blízkym a kolegom príslušníčky Armády ČR, ktorá prišla o život pri plnení služobných povinností. Táto tragická udalosť ma silno zasiahla. Armáda ČR má moju plnú dôveru, že príčiny nehody dôkladne vyšetrí a urobí všetky kroky, aby sa podobná tragédia už neopakovala,“ napísal Pavel.

Česku v súvislosti s udalosťou ponúkol pomoc slovenský minister obrany Robert Kaliňák. Na udalosť zareagovala aj slovenská armáda. „Ozbrojené sily Slovenskej republiky vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine, blízkym a spolubojovníkom zosnulého vojaka. Zraneným želáme veľa síl, skoré a úplné uzdravenie. V týchto bolestných chvíľach myslíme na našich českých kolegov a stojíme pri nich,“ uviedla armáda.

Viac o téme: ZrútenieVrtuľník ČR
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