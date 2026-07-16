Tragédia v detskom domove v Alžírsku: Po ničivom požiari hlásia najmenej 11 mŕtvych

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ALŽÍR - Najmenej 11 ľudí zahynulo a ďalších 20 utrpelo zranenia pri požiari, ktorý vypukol v detskom domove na predmestí hlavného mesta Alžírska, oznámila vo štvrtok tamojšia služba civilnej ochrany. Informuje správa agentúr AFP a DPA.
Hasiči naďalej bojujú s ohňom. „Predbežný počet obetí je 11,“ uviedla civilná ochrana bez udania ich veku. Požiar podľa agentúry DPA vypukol v skorých ranných hodinách a jeho príčina zatiaľ nie je známa. Záchranné tímy zo zariadenia evakuovali päť osôb so zdravotným znevýhodnením.
Alžírska televízia informovala, že zranených v nemocnici navštívil premiér Sífí Ghríb. AFP konštatuje, že v krajine už niekoľko dní pretrváva vlna horúčav, pričom počas týždňa zaznamenali v krajine takmer 1000 požiarov.