MIMORIADNE Čelná zrážka dvoch autobusov: Cesta je uzavretá, hlásia veľa zranených! VIDEO Prvé zábery z miesta nehody

OLEKSOVICE - Dva autobusy s cestujúcimi sa zrazili dnes okolo 09: 30 pri Oleksoviciach na Znojemsku. Pri nehode sa zranilo asi 40 ľudí, z toho desať má zranenia stredne ťažké a ťažké. ČTK to povedala hovorkyňa záchranárov.
Autobus prichádzajúci od Brna vrazil do autobusu, ktorý na hlavnej ceste vchádzal z vedľajšej cesty. Cesta, ktorá je hlavnou spojnicou medzi Brnom a Znojmom, je uzavretá. Dopravu policajti odkláňajú cez Borotice a Božice, spresnila policajná hovorkyňa. "Autobus prichádzajúci od Brna na Znojmo vrazil do druhého autobusu, ktorý na hlavnú vchádzal z vedľajšej cesty. Dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna," uviedla policajná hovorkyňa Petra Hrůzová.
Záchranári nasadili aj vrtuľník
Hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová doplnila, že z pohľadu záchrannej služby ide o mimoriadnu udalosť druhého stupňa. Na mieste je 13 posádok, okrem iného aj veľkokapacitná sanitka a vrtuľník.
"Na mieste sme ošetrili 30 ľahko zranených, deväť ľudí utrpelo stredne ťažké a ťažké zranenia. Povolali sme aj niektoré posádky z voľna, aby nám na mieste pomohli. Zranených rozvážame do nemocníc v Brne a v Znojme," uviedla Bothová. Neskôr v Českej televízii uviedla, že stredne ťažké alebo ťažké zranenia utrpelo desať ľudí. Ľahké zranenie utrpelo aj jedno dieťa, ktorému záchranári na lepšie zvládnutie situácie poskytli psychologickú pomôcku – plyšového psíka.
Autá prichádzajúce od Znojma musia uzavretý úsek obísť cez Borotice, Božice a Mackovice, autá od Brna musia zísť z cesty na Mackovice. Ako dlho bude uzávera trvať, zatiaľ nie je jasné.
Pomoc Česku podľa hovorkyne ponúklo aj susedné Rakúsko. Záchranári ju ale zatiaľ nevyužili, uviedol server Novinky.