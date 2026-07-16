Čaká Maďarsko veľká zmena? Vládna Tisza chce zmeniť volebný systém

BUDAPEŠŤ - Maďarská vládna strana Tisza chce presadiť nový volebný systém, ktorého cieľom je minimalizovať pravdepodobnosť, že akýkoľvek politický subjekt získa v Národnom zhromaždení dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Pre server 24.hu to vo štvrtok uviedol zástupca poslaneckého klubu Tiszy a líder strany pre právne veci Márton Melléthei-Barna, informuje spravodajca v Budapešti.
„Bezprostredne po schválení (17.) novely ústavy (o odvolaní prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie) a jej očakávanej ratifikácii v celonárodnom referende bude našou prioritou prijatie nového volebného zákona. Som presvedčený, že tento legislatívny proces úspešne zavŕšime do... dvoch rokov,“ povedal Melléthei-Barna. Zámerom strany Tisza je podľa jeho slov sformovať proporcionálnejší volebný systém, ktorý eliminuje riziko koncentrácie moci v podobe ústavnej väčšiny jednej strany.
Server podotkol, že od májovej ustanovujúcej schôdze Národného zhromaždenia vládna strana disponujúca dvojtretinovou väčšinou hlasov rýchlo mení spôsoby výkonu politickej moci. Postup vládnucej garnitúry je však kritizovaný opozíciou aj ľudskoprávnymi organizáciami. Tie poukazujú na bezprecedentné opatrenia, akými sú obmedzenie poslaneckého mandátu na maximálne dvanásť rokov či odvolanie prezidenta republiky.
Po schválení 17. novely základného zákona parlamentom navyše hrozí vážny ústavný chaos. K nemu dôjde v prípade, ak hlava štátu odmietne podpísať svoje odvolanie z funkcie či dobrovoľne odstúpiť, a namiesto toho iniciuje konanie na ústavnom súde s cieľom preskúmať zákonnosť tejto novely, píše 24.hu. Fidesz pod vedením Viktora Orbána vládol s dvojtretinovou väčšinou celkovo 14 rokov. Strana Tisza pod vedením Pétera Magyara získala v aprílových voľbách 141 zo 199 mandátov v zákonodarnom zbore, čo je o osem viac ako ústavná dvojtretinová väčšina.