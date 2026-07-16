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Bývalému maďarskému ministrovi tečie do topánok: Začalo vyšetrovanie podozrenia z vlastizrady

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)
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TASR

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar vo štvrtok na tlačovej konferencii kabinetu potvrdil, že voči bývalému šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi sa začalo vyšetrovanie podozrenia z jeho spolupráce s Rusmi. Informuje o tom server szeretlekmagyaroszag.hu.

Premiér zatiaľ odmietol uviesť podrobnosti o prípade. Povedal iba, že ku kauze je k dispozícii mnoho tajných dokumentov a aj spisov rezortu diplomacie a že nechce ovplyvňovať priebeh vyšetrovania. „Hneď ako budeme mať čo poskytnúť, urobíme to,“ dodal Magyar.

Server mesiac pred parlamentnými voľbami napísal, že „na základe anonymných informácií predseda Tiszy Magyar podozrieva vtedajšieho ministra zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Szijjártóa z vlastizrady“. Magyar vtedy napísal, že v prípade, že vyhrá voľby a prevezme moc, bude vec okamžite vyšetrená. Vo svojom príspevku predseda Tiszy na Facebooku napísal: „Podľa aktuálnych informácií minister zahraničných vecí Péter Szijjártó spolupracuje s Rusmi a zrádza maďarské a európske záujmy.“ Magyar dodal, že je to zrada, ktorá sa trestá doživotným väzením.

Nemenovaný diplomat Európskej únie v marci pre denník Washington Post uviedol, že Szijjártó pravidelne informoval o diskusiách s EÚ svojho moskovského kolegu Sergeja Lavrova. Investigatívny novinár Szabolcs Panyi po tom, čo médiá blízke vláde premiéra Viktora Orbána zverejnili o ňom tajne nahranú diskreditačnú zvukovú nahrávku, zverejnil zvukovú nahrávku údajného rozhovoru medzi Lavrovom a Szijjártóom.

Szijjártó v stredu na sieti Facebook oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu získaného v aprílových parlamentných voľbách. Pôsobiť bude ako manažér v čínskej automobilovej spoločnosti BYD. Szijjártó je poslancom parlamentu za stranu Fidesz od roku 2002. O osem rokov neskôr sa stal osobným hovorcom vtedajšieho premiéra Viktora Orbána. V jeho vládach následne od roku 2014 pôsobil ako minister zahraničných vecí. Vzdanie sa poslaneckého mandátu exminister odôvodnil ponukou od čínskej automobilky BYD, kde bude podľa svojich slov pracovať ako globálny manažér zodpovedný za vonkajšie vzťahy a rozvoj nových obchodných odvetví.

Po tohtoročných voľbách sa bývalý šéf maďarskej diplomacie podľa maďarských médií nezúčastňoval na zasadnutiach parlamentu často. Server Telex napísal, že v tomto volebnom období mal druhú najnižšiu účasť. Szijjártó sa na jar tohto roka roka dostal do centra pozornosti po tom, čo priznal, že pred rokovaniami ministrov zahraničných vecí EÚ aj po nich komunikoval so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, ktorému podľa médií poskytoval prakticky živé správy o priebehu zasadnutí. Takúto komunikáciu označil Szijjártó za bežnú diplomatickú prax.

Viac o téme: VyšetrovaniePéter SzijjartóPéter MagyárSpolupráca Rusko
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