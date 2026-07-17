Zdrvujúce tajomstvo Sama Neilla: Syna dal na adopciu, 25 rokov o ňom nevedel vôbec nič!

SYDNEY - O príbehu Sama Neilla dlho nikto nevedel! Herec iba pred pár rokmi odhalil, že je jeho rodina oveľa zložitejšia, než sa zdalo. Svojho prvorodeného syna totiž ako mladík zveril na adopciu a znovu ho našiel až po dvadsiatich piatich rokoch.
Obľúbený a cenami ovenčený herec Sam Neill, známy z filmovej série Jurský park či snímky Piano, zomrel 13. júna v austrálskom meste Sydney vo veku 78 rokov. Podľa rodiny bol hercov odchod nečakaný a náhly. Rodina vo vyhlásení spresnila, že v čase úmrtia bol už z rakoviny vyliečený. Keď mu v roku 2022 diagnostikovali non-Hodgkinov lymfóm, ktorý spôsobuje rakovinu krvi, podstupoval terapie. „Sam bol obklopený rodinou a odišiel s dôstojnosťou, ktorá charakterizovala celý jeho život,“ uviedla vo vyhlásení rodina.
Málokto však tušil, že ich rodina je tak „trošku neobvyklá a o niečo širšia, než je väčšina ostatných rodín.“ Keďže si herec súkromie strážil, tajomstvo ostalo zavreté za dverami.
V roku 2014 však Sam Neill denníku The Sunday Times prezradil, že má v skutočnosti o jedno dieťa viac, než sa všade uvádza. Svojho syna menom Andrew sa totiž v mladosti vzdal. „Môj prvý syn bol daný na adopciu, keď bol ešte úplne malý. Sám som bol tiež celkom mladý, mal som len niečo cez dvadsať rokov,“ prezradil Sam Neill. Na otcovstvo sa cítil príliš mladý.
Ako uvádza idnes.cz, herec sa so synom nevidel dlhých 25 rokov. O svojich životoch navzájom nevedeli vôbec nič. „Až vtedy sme sa začali navzájom hľadať,“ popísal herec denníku. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé, ale vôbec nie sentimentálne. „Bolo to veľmi dospelé, nikto nevzlykal v náručí toho druhého.“ Z rozhovoru však jasne vyplynulo, že Sam Neill svoje mladícke rozhodnutie ľutuje. Len o pár riadkov nižšie totiž Neill odpovedal na otázku, akú radu bol dal svojmu dvadsaťročnému ja. Jeho odpoveď znela: „Dokážeš viac, než myslíš.“
Neill mal okrem strateného a znovu nájdeného syna Andrewa ešte tri deti. Druhým potomkom je Tim, ktorého matkou je novozélandská herečka Lisa Harrow, s ktorou sa Sam Neill stretol na nakrúcaní v roku 1980. Deväť rokov po rozvode si vzal japonskú maskérku Noriko Watanabe, s ktorou mal dcéru Elenu. Neill tiež adoptoval jej dcéru Maiko z prvého manželstva.