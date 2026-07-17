Máte predkov z bývalého Československa? K slovenskému občianstvu sa teraz dostanete bleskovo

BRATISLAVA - Zmeny v agende štátneho občianstva zlepšia dostupnosť služieb a zjednodušia prístup k občianstvu potomkom československých občanov. Avizuje to Ministerstvo vnútra (MV) SR v rámci zmien v zákone o štátnom občianstve, ktoré sú súčasťou novelizácie zákona o pobyte cudzincov. Nová legislatíva je účinná od 15. júla. Informoval o tom hovorca MV Matej Neumann.
Cieľom zmien je podľa MV odbúranie administratívnej záťaže, ako aj racionalizácia procesov napríklad vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov. Ide o osoby, ktorých aspoň jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československý štátny občan narodený na území SR. Žiadatelia budú povinní predložiť doklad alebo listinu, ktorou preukážu, že ich predkovia boli československí štátni občania.
„Ak požiadajú o slovenské štátne občianstvo, po novom už nemusia spĺňať podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý je štandardne v trvaní osem rokov povinný pre väčšinu žiadateľov o udelenie občianstva,“ vysvetlil Neumann s tým, že títo žiadatelia už nebudú musieť preukazovať, či sa na našom území skutočne zdržiavali, ani zdôvodňovať neprítomnosť na území SR.
Osoby, ktorým bolo udelené štátne občianstvo, budú môcť do 90 dní od prevzatia listiny o udelení štátneho občianstva požiadať o vydanie matričných dokladov a prihlásiť sa na trvalý pobyt aj bez vydaného osvedčenia o štátnom občianstve. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve bude možné podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí nielen osobne, ale po novom aj elektronicky alebo poštou. Agenda oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva prechádza z ministerstva vnútra do kompetencie okresných úradov v sídle kraja, ktoré následne vykonajú potrebné zmeny v informačných systémoch.