Takmer 2 miliardy za zbrane: Amerika výrazne posilní obranu Saudskej Arábie

WASHINGTON - Americké ministerstvo zahraničných vecí v stredu schválilo predaj zbraní v hodnote približne 1,96 miliardy dolárov Saudskej Arábii s cieľom posilniť jej protivzdušnú obranu. Informuje správa agentúry AFP.
„Navrhovaný predaj podporí ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov zlepšením bezpečnosti významného spojenca mimo Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorý je silou politickej stability a ekonomického pokroku v oblasti Perzského zálivu,“ uviedol vo vyhlásení americký rezort diplomacie.
Súčasťou predaja je do 20.000 systémov a striel Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS). Tie webová stránka amerického námorníctva popisuje ako „lacný spôsob ničenia cieľov a obmedzenia vedľajších škôd v boji zblízka“. Ide o súpravu, ktorá z lacnejšej neriadenej rakety vytvorí presne navádzanú zbraň. Hlavným dodávateľom bude zbrojovka BAE Systems so sídlom v štáte New Jersey. „Navrhovaný predaj zlepší schopnosť Saudskej Arábie odradiť súčasné a budúce hrozby posilnením jej obrany a zlepšením interoperability s americkými silami a ďalšími regionálnymi a aliančnými silami,“ uviedlo americké ministerstvo.
Tento krok prichádza v čase zvýšeného napätia medzi Saudskou Arábiou a Iránom podporovanými jemenskými povstalcami. Húsíovia v pondelok odpálili rakety smerom na letisko Abhá v Saudskej Arábii v odvete za letecké útoky, ktoré podľa nich uskutočnila Saudská Arábia v ten istý deň na letisko v jemenskom hlavnom meste Saná.