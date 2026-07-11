Zemetrasenie vo Venezuele má už vyše 4 100 obetí: Záchranári hľadajú tisíce nezvestných

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos)
CARACAS – Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac ako 4 100. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa venezuelskej vlády pri dvoch po sebe nasledujúcich otrasoch z 24. júna zahynulo najmenej 4 118 ľudí a ďalších 16 740 utrpelo zranenia. Na platforme Telegram o tom informoval predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez.
(Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos)
Zemetrasenia zrovnali so zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ďalších ľudí sú naďalej nezvestní. Príbuzní nezvestných naliehajú na úrady, aby pokračovali v pátracích a záchranných akciách, kým nebudú ich rodinní príslušníci nájdení živí alebo mŕtvi, aby mohli byť pochovaní. Dva týždne po zemetrasení sú šance na nájdenie živých ľudí extrémne nízke.