Pondelok13. júl 2026, meniny má Margita, zajtra Kamil, Lara

Historický les v plameňoch: Oheň zničil tisíc hektárov! Ľudia utekajú zo svojich domovov

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: SITA/AP Photo/Emma Da Silva)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Historický les Fontainebleau asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža od nedele sužuje lesný požiar, ktorý už zničil takmer 1000 hektárov pôdy. Na jeho hasení sa podieľajú stovky hasičov a nasadené boli aj špeciálne lietadlá, informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

Do pondelkového popoludnia sa oheň rozprestieral na takmer 1000 hektároch. V dôsledku požiaru museli niektorí obyvatelia regiónu opustiť svoje domovy. Narušená bola aj železničná a cestná doprava. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil požiar na sieti X za mimoriadne rozsiahly a potvrdil, že na boj proti nemu boli nasadené všetky dostupné zdroje. Minister vnútra Laurent Nuñez uviedol, že okolnosti vzniku požiaru sú podozrivé. „V okruhu 1000 metrov bolo zaznamenaných približne desať miest vznietenia, čo naznačuje, že mohlo ísť o úmyselné zapálenie,“ vyhlásil.

Historický les v plameňoch:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Emma Da Silva)

Francúzsko v súčasnosti čelí tretej vlne horúčav za menej ako tri mesiace. V pondelok platilo pre približne 26 miliónov ľudí v krajine najvyššie varovanie pred horúčavami, vrátane širšieho parížskeho regiónu. Podľa predpovedí by mali vysoké teploty pretrvávať až do polovice týždňa.

V dôsledku horúčav vypuklo v krajine v uplynulom období aj niekoľko požiarov. Od začiatku roka spálili celkovo približne 25.000 hektárov pôdy, uviedol v piatok generálny riaditeľ civilnej bezpečnosti Julien Marion.

Historický les v plameňoch:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Emma Da Silva)

Viac o téme: PožiarFrancúzskoFontainebleauLes
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Kúpalisko zachvátil požiar: V
Kúpalisko zachvátil požiar: V kuchyni rýchleho občerstvenia horelo, na mieste zasahovali hasiči
Domáce
FOTO Požiar altánkov a áut
Nočný požiar na Kysuciach: Plamene zničili altánky aj autá za 40-tisíc eur
Domáce
Pohľad na spálenú oblasť
Ohnivé peklo v Španielsku: Požiar v Andalúzii si vyžiadal už 13 obetí, desiatky ľudí je nezvestných
Zahraničné
FOTO Forenzní policajti obhliadajú miesto
Ohnivé peklo v Bangkoku: Požiar baru zabil 27 ľudí, stav 22 zranených je kritický
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ekologická KATASTROFA pri Bratislave? Obyvateľov terorizujú muchy! Zábery len pre silné povahy, čo na to kompetentní?
Ekologická KATASTROFA pri Bratislave? Obyvateľov terorizujú muchy! Zábery len pre silné povahy, čo na to kompetentní?
Správy
Takáč na Rade EÚ o výskyte škodcu krasoňa jaseňového v SR a v Maďarsku
Takáč na Rade EÚ o výskyte škodcu krasoňa jaseňového v SR a v Maďarsku
Správy
Takáč na Rade EÚ ocenil obrat k väčšej podpore pre živočíšnu výrobu v Únii
Takáč na Rade EÚ ocenil obrat k väčšej podpore pre živočíšnu výrobu v Únii
Správy

Domáce správy

FOTO Kúpalisko zachvátil požiar: V
Kúpalisko zachvátil požiar: V kuchyni rýchleho občerstvenia horelo, na mieste zasahovali hasiči
Domáce
Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
krasoň jaseňový
Slováci a Maďari spojili sily a varujú celú EÚ! Našim lesom hrozí invázia obávaného škodcu
Domáce
Požiar na kúpalisku v Žiari nad Hronom: Zasahovali hasiči, nikto sa nezranil
Požiar na kúpalisku v Žiari nad Hronom: Zasahovali hasiči, nikto sa nezranil
Banská Bystrica

Zahraničné

Donald Trump
Trumpa pristihli pri lži: Namiesto lekára bol na golfe! Biely dom hasil prešľap
Zahraničné
Julija Svyrydenkovová
Zelenskyj prekopal celú politickú stratégiu: Ukrajinská premiérka Svyrydenková podala demisiu
Zahraničné
Zásah rakúskeho komanda vo
Zásah rakúskeho komanda vo Viedni: Chytili ruského pašeráka zbraní priamo pri kšefte
Zahraničné
FOTO Historický les v plameňoch:
Historický les v plameňoch: Oheň zničil tisíc hektárov! Ľudia utekajú zo svojich domovov
Zahraničné

Prominenti

VIDEO Pomáda
Bláznivá Frenchy z Pomády akoby zastavila čas: Má 74 rokov, ale... stále je to kočka
Zahraniční prominenti
FOTO Česko-Slovenský ples, Andrea Verešová
Verešová po boku hollywoodskej hviezdy: V Karlových Varoch sa stretla s oscarovým hercom!
Domáci prominenti
Magdaléna Šebestová
Na otázku, kto Šebestovej kupuje šperky, prišla jasná odpoveď: Koniec tajnostiam
Domáci prominenti
FOTO Alici sa podarilo zhodiť
Herečka Alice Bendová schudla 20 kíl: Telo v plavkách za 10 eur vystavila celému svetu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

PRELOMOVÝ objav v Brne:
PRELOMOVÝ objav v Brne: Vírus kliešťovej encefalitídy má slabé miesto! Vakcíny budú lepšie
Zaujímavosti
Ženy, táto stará intímna
Ženy, táto stará intímna pomôcka vám môže pomôcť fyzicky, ale aj psychicky!
vysetrenie.sk
Chloe Ventonová
Lekári jej mesiace tvrdili, že má zápal močových ciest: Pravda bola oveľa krutejšia, Chloe zomrela ako 17-ročná
Zaujímavosti
Dóm sv. Alžbety v
Kam na výlet? Tajomné gotické kostoly lákajú návštevníkov aj toto leto
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce

Ekonomika

Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Žltý lístok vás už nebude stresovať: Pošta mení pravidlá, po novom nemusíte utekať na pobočku!
Žltý lístok vás už nebude stresovať: Pošta mení pravidlá, po novom nemusíte utekať na pobočku!

Šport

Obrovský šok! Zomrel uznávaný rozhodca, ktorý mal len 38 rokov, z MS ho vylúčili
Obrovský šok! Zomrel uznávaný rozhodca, ktorý mal len 38 rokov, z MS ho vylúčili
Futbal
FOTO Páni, to je postavička! Sabalenková si užíva na dovolenke, pohľad na ňu topí ľadovce
FOTO Páni, to je postavička! Sabalenková si užíva na dovolenke, pohľad na ňu topí ľadovce
WTA
Dohoda je na svete: Prezident Barcelony potvrdil príchod zvučnej posily
Dohoda je na svete: Prezident Barcelony potvrdil príchod zvučnej posily
La Liga
MS VO FUTBALE 2026 Zdá sa to ako bláznivý fakt: Messi proti Anglicku zažije situáciu ako nikdy predtým
MS VO FUTBALE 2026 Zdá sa to ako bláznivý fakt: Messi proti Anglicku zažije situáciu ako nikdy predtým
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Prostredie práce
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Prostredie práce
Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Rady a tipy
Kysnutie cesta v rozhorúčenom aute: Bláznivý trik, ktorý skutočne funguje
Kysnutie cesta v rozhorúčenom aute: Bláznivý trik, ktorý skutočne funguje
Rady a tipy

Technológie

Poškodzuje rýchle nabíjanie batériu telefónu viac než klasické? Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako tvrdia výrobcovia
Poškodzuje rýchle nabíjanie batériu telefónu viac než klasické? Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako tvrdia výrobcovia
Návody
Na Netflix mieri ďalšia várka noviniek. Na svoje si prídu fanúšikovia komédií, športu aj fantasy
Na Netflix mieri ďalšia várka noviniek. Na svoje si prídu fanúšikovia komédií, športu aj fantasy
Filmy a seriály
VIDEO: Ruské tankery sa ocitli pod paľbou dronov. Ukrajina tvrdí, že za jedinú noc zasiahla 28 lodí
VIDEO: Ruské tankery sa ocitli pod paľbou dronov. Ukrajina tvrdí, že za jedinú noc zasiahla 28 lodí
Armádne technológie
Ukrajina posiela čoraz viac pozemných robotov do „zóny zabíjania“ namiesto vojakov. Počet ich misií vyskočil o 122 percent
Ukrajina posiela čoraz viac pozemných robotov do „zóny zabíjania“ namiesto vojakov. Počet ich misií vyskočil o 122 percent
Armádne technológie

TN LIVE

Študenti môžu získať až 12-tisíc eur. Na podanie žiadosti zostávajú posledné hodiny
Študenti môžu získať až 12-tisíc eur. Na podanie žiadosti zostávajú posledné hodiny
Domáce
Obrovský šok v Holandsku. Vo veku 38 rokov zomrel uznávaný rozhodca, mal sa predstaviť aj na MS
Obrovský šok v Holandsku. Vo veku 38 rokov zomrel uznávaný rozhodca, mal sa predstaviť aj na MS
Šport
Jedna krajina, dve rozdielne letá. Na západe je to na plavky, inde škaredé počasie zatvára kúpaliská
Jedna krajina, dve rozdielne letá. Na západe je to na plavky, inde škaredé počasie zatvára kúpaliská
Domáce
Tvárou v tvár sa stretla s medveďom. Mladá Slovenka opísala dramatické chvíle neďaleko dediny
Tvárou v tvár sa stretla s medveďom. Mladá Slovenka opísala dramatické chvíle neďaleko dediny
Domáce

Bývanie

Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie

Pre kutilov

6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
Recepty
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Záhrada
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ľudia narodení v týchto znameniach bývajú najvášnivejší partneri: Nejde však len o fyzickú príťažlivosť
Partnerské vzťahy
Ľudia narodení v týchto znameniach bývajú najvášnivejší partneri: Nejde však len o fyzickú príťažlivosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump
Zahraničné
Trumpa pristihli pri lži: Namiesto lekára bol na golfe! Biely dom hasil prešľap
Bizón vyhodil seniora do
Zahraničné
Desivý útok v Yellowstone: VIDEO Bizón vyhodil turistu do výšky! Utrpel vážne zranenia
Absolútne BARBARSTVO! Majiteľ zverejnil
Zahraničné
Absolútne BARBARSTVO! Majiteľ zverejnil šokujúce VIDEO, po odchode dovolenkárov našiel totálnu SPÚŠŤ
Tamás Sulyok
Zahraničné
ŠOK v Maďarsku: Parlament SCHVÁLIL zmenu ústavy, prezident Sulyok okamžite KONČÍ vo funkcii!

Ďalšie zo Zoznamu