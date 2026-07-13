Historický les v plameňoch: Oheň zničil tisíc hektárov! Ľudia utekajú zo svojich domovov

PARÍŽ - Historický les Fontainebleau asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža od nedele sužuje lesný požiar, ktorý už zničil takmer 1000 hektárov pôdy. Na jeho hasení sa podieľajú stovky hasičov a nasadené boli aj špeciálne lietadlá, informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
Do pondelkového popoludnia sa oheň rozprestieral na takmer 1000 hektároch. V dôsledku požiaru museli niektorí obyvatelia regiónu opustiť svoje domovy. Narušená bola aj železničná a cestná doprava. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil požiar na sieti X za mimoriadne rozsiahly a potvrdil, že na boj proti nemu boli nasadené všetky dostupné zdroje. Minister vnútra Laurent Nuñez uviedol, že okolnosti vzniku požiaru sú podozrivé. „V okruhu 1000 metrov bolo zaznamenaných približne desať miest vznietenia, čo naznačuje, že mohlo ísť o úmyselné zapálenie,“ vyhlásil.
Francúzsko v súčasnosti čelí tretej vlne horúčav za menej ako tri mesiace. V pondelok platilo pre približne 26 miliónov ľudí v krajine najvyššie varovanie pred horúčavami, vrátane širšieho parížskeho regiónu. Podľa predpovedí by mali vysoké teploty pretrvávať až do polovice týždňa.
V dôsledku horúčav vypuklo v krajine v uplynulom období aj niekoľko požiarov. Od začiatku roka spálili celkovo približne 25.000 hektárov pôdy, uviedol v piatok generálny riaditeľ civilnej bezpečnosti Julien Marion.