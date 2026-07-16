Zlé správy pre dovolenkárov: Slávnu pláž v Grécku čaká veľká zmena! Niektorí s ňou nesúhlasia

ATÉNY - Jednu z najfotografovanejších pláží sveta čaká rozsiahly zásah. Grécko chce pobrežie pri vraku lode Panagiotis posunúť o 30 metrov do mora, aby ho chránilo pred vlnami. Navagio však zostane počas celej letnej sezóny pre turistov neprístupné.
Ikonická pláž Navagio na gréckom ostrove Zakynthos sa má v najbližšom období výrazne zmeniť. Úrady pripravujú umelé rozšírenie pobrežia, ktorým chcú oddialiť morskú hladinu od hrdzavejúceho vraku lode Panagiotis.
Projekt však nie je určený na vytvorenie väčšieho priestoru pre dovolenkárov. Lokalita zostáva pre riziko zosuvov uzavretá a turisti ju môžu pozorovať len z vyhliadky vysoko nad zálivom.
Do zálivu navezú tisíce kubíkov materiálu
Technický plán počíta s rozšírením približne 193 metrov dlhého pobrežného pásu asi o 30 metrov smerom do mora. Na vytvorenie novej časti pláže sa má použiť približne 45-tisíc kubických metrov piesku, štrku a kamenného materiálu.
Materiál majú do odľahlého zálivu dopraviť nákladné lode a následne ho pomocou plávajúcich žeriavov ukladať pri pobreží. Prvá etapa projektu má stáť približne 3,9 milióna eur. Ďalších asi 2,5 milióna eur si môže vyžiadať samotná obnova vraku.
Grécke ministerstvo hospodárstva a financií už vyhlásilo verejné obstarávanie na umelé doplnenie pobrežia. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 7. augusta, preto zatiaľ nejde o dokončený ani bezprostredne začatý zásah.
Vrak ničí slaná voda a zimné búrky
Loď Panagiotis uviazla v zálive v októbri 1980 a postupne sa stala symbolom Zakynthosu. Dlhodobé pôsobenie morskej vody, vetra a silných zimných vĺn však výrazne poškodilo jej kovový trup.
Vrak dnes leží približne 25 metrov od vody. Umelé posunutie pobrežia má zmierniť priame nárazy vĺn a vytvoriť podmienky na jeho stabilizáciu a rekonštrukciu. Projekt vychádza zo štúdií odborníkov z Národnej technickej univerzity v Aténach.
Mesto Zakynthos tvrdí, že ide o súčasť širšieho plánu, ktorý zahŕňa obnovu pobrežia, konzerváciu plavidla aj bezpečnejšie sprístupnenie oblasti v budúcnosti.
Odborník varuje, že štrk môže odniesť more
Zámer už vyvolal aj kritiku. Profesor geológie Manolis Vasilakis z Aténskej univerzity označil plánovaný zásah za rozsiahlu zmenu prírodného prostredia.
Spochybnil tiež hospodárnosť projektu. Podľa neho môže more desaťtisíce ton dovezeného materiálu pomerne rýchlo odplaviť, čo by znížilo účinok investície za niekoľko miliónov eur.
Grécke úrady, naopak, argumentujú, že opatrenie je založené na odborných štúdiách a má zachrániť jeden z najznámejších symbolov krajiny pred ďalším rozpadom.
Turisti sa na pláž ani tento rok nedostanú
Navagio zostáva uzavreté pre pretrvávajúce nebezpečenstvo zosuvov z vysokých a nestabilných útesov. Zákaz vstupu platí na samotnej pláži aj vo vymedzenej morskej zóne, kam nesmú vplávať výletné lode ani plavci.
Obmedzenia majú platiť najmenej do 31. októbra 2026. Jedinou povolenou možnosťou, ako si lokalitu pozrieť, zostáva existujúca vyhliadková plošina nad zálivom.
Bezpečnostné opatrenia súvisia aj s udalosťami z predchádzajúcich rokov. Pri páde časti útesu sa v roku 2018 zranilo niekoľko ľudí a ďalší zosuv nasledoval po zemetrasení v roku 2022.