Barbora Chlebcová odhalila svoju formu: Wau... TOTO skrýva pod šatami seriálová Tereza!

BRATISLAVA - Herečka Barbora Chlebcová, známa ako Tereza Holubcová zo seriálu Dunaj, k vašim službám, poriadne prekvapila svojou formou. V športovom outfite predviedla vypracovanú postavu a priznala, že za jej figúrou stojí pravidelný tréning a poriadna dávka odhodlania. Príprava na náročné bežecké podujatie jej však tento rok dáva poriadne zabrať.
Barbora Chlebcová patrí medzi známe slovenské herečky a diváci ju v poslednom období spájajú najmä s postavou Terezy v obľúbenom dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám. Okrem herectva sa dlhodobo venuje aj pohybu a športu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou jej života. Práve pravidelný tréning jej pomáha udržiavať výbornú kondíciu aj popri náročnom pracovnom tempe.
Tentoraz ukázala, čo sa skrýva za jej formou. V športovej podprsenke a krátkych legínach predviedla vypracovanú postavu, pričom najviac zaujali jej pevné brucho a viditeľné svaly. Herečka zároveň priznala, že príprava na tohtoročné bežecké podujatie jej vôbec nedáva nič zadarmo. „Tohtoročná príprava od Tatier k Dunaju je čistý otras! Spolieham sa na súbežcov, že potiahnu, čo ja po... Nič iné mi nezostáva. Časy zlé, tempo des, nonstop mega tep,“ napísala Barbora k záberu, ktorá priznáva, že tento rok sú tréningy mimoriadne náročné, na pohyb však nezanevrela. „Pritom makám 4x do týždňa. Ok, v gyme. Ale aj tak,“ uviedla s humorom.
Podľa Chlebcovej jej situáciu komplikuje najmä extrémne teplé počasie. „Tento rok je proste extrémne teplo. Minulý rok som mala na tréning kapánek lepšie podmienky,“ dodala. Herečka tak opäť ukázala, že za vyšportovanou postavou nie je náhoda, ale pravidelná práca, disciplína a chuť posúvať svoje hranice.
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