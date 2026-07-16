Príšerný prípad: Opatrovateľka (25) sexuálne napadla chlapca! Ešte nosil plienky a to nie je všetko

TRENTON - Dvadsaťpäťročná Američanka čelí vážnym obvineniam v prípade dvojročného chlapca, o ktorého sa starala. Vyšetrovanie sa začalo po náleze krátkej nahrávky v mobilnom telefóne. Sudca rozhodol, že žena zostane vo väzbe a na ďalší postup súdu bude čakať za mrežami.
Americké úrady vyšetrujú vážny prípad v štáte New Jersey. Dvadsaťpäťročná Victoria Anne Cranmerová z mesta Little Egg Harbor čelí viacerým obvineniam v súvislosti s dvojročným chlapcom, ktorého mala v minulosti opatrovať.
Mladú ženu zatkli 8. júla a umiestnili do väznice v Ocean County. V utorok predstúpila pred sudcu Kennetha Palmera, ktorý rozhodol, že na ďalší priebeh trestného konania bude čakať vo väzbe.
Americké médiá v najnovších správach uvádzajú, že chlapec mal dva roky. Pôvodné informácie prokuratúry hovorili všeobecnejšie o dieťati mladšom ako 13 rokov. Niektoré médiá uvádzali, že dieťa ešte nosilo plienky.
Prípad sa začal vráteným telefónom
Vyšetrovanie sa rozbehlo po tom, ako bývalá spolubývajúca Cranmerovej našla v mobilnom telefóne krátku nahrávku. Zariadenie predtým mladej žene darovala, po jej odsťahovaní ho však dostala späť.
Pri kontrole telefónu narazila na 14-sekundový záznam súvisiaci s malým chlapcom. Následne upozornila príslušné úrady.
V jednom videu bolo Cranmerovú vidieť, ako sedí na toalete s odhalenými genitáliami, zatiaľ čo sa jej dieťa dotýkalo, uvádza sa v čestnom vyhlásení.
Prípad prevzala polícia v Little Egg Harbor spolu so špecializovanou jednotkou prokuratúry v Ocean County. Vyšetrovatelia získali povolenie na preverenie mobilného telefónu a účtu na sociálnej sieti Snapchat.
K identifikácii pomohol hlas aj tetovania
Podľa súdnych dokumentov bývalá spolubývajúca identifikovala Cranmerovú podľa jej hlasu a charakteristických tetovaní. Vyšetrovatelia preverovali aj miesto, na ktorom nahrávka vznikla.
Polícia následne pokračovala v analýze elektronických zariadení a internetových účtov. Získané materiály sa stali súčasťou vyšetrovania.
Podrobnosti prípadu zverejnili americké médiá s odvolaním sa na súdne dokumenty a informácie prokuratúry v Ocean County.
Matka si všimla zmenu v správaní dieťaťa
S vyšetrovateľmi hovorila aj matka dvojročného chlapca. Podľa súdnych dokumentov si všimla zmenu v správaní svojho syna, ktorá sa týkala jeho každodenných návykov.
Matka chlapca si podľa súdnych dokumentov všimla výraznú zmenu v správaní svojho syna. Dieťa, ktoré predtým nemalo problémy s kúpaním, ho začalo odmietať. Neskôr sa mala dozvedieť, že opatrovateľka bola s chlapcom opakovane v kúpeľni. Aj tieto okolnosti sa stali súčasťou vyšetrovania prípadu.
Jej výpoveď sa následne stala ďalšou súčasťou vyšetrovania. Polícia prípad preverovala v spolupráci s prokuratúrou a Cranmerovú začiatkom júla zadržala.
Sudca ju ponechal vo väzbe
Cranmerová čelí viacerým závažným obvineniam súvisiacim s údajným konaním voči dieťaťu a elektronickými materiálmi, ktoré vyšetrovatelia preverujú.
Po utorkovom pojednávaní sudca rozhodol, že 25-ročná žena zostane vo väzbe. Na ďalší priebeh trestného konania tak bude čakať za mrežami.
Obvinenia proti Cranmerovej zatiaľ neboli právoplatne dokázané. O jej vine alebo nevine bude rozhodovať súd.