Po roku utrpenia Lela Vémola ukončila mlčanie: Veľa som odpustila i prehliadala! Túto už nie

PRAHA - Pohár trpezlivosti pretiekol! Lela definitívne uzavrela životnú kapitolu s Karlosom. A čo hovorí na novú ženu v jeho živote?
Vzťah Karlosa a Lely bol ako na hojdačke. Vémolovci prekonali nejednu krízu a vždy si k sebe napokon našli cestu späť. Začiatkom apríla však šokovali verejnosť oznámením, že už netvoria pár. Rozišli sa nielen ich cesty, ale rozdelili si aj domácnosť. Lela sa odsťahovala z Vémolandu do nového bývania a zdalo by sa, že za vzťahom urobili hrubú čiaru. Vzápätí sa niekoľkokrát špekulovalo o ich návrate k sebe, ale objavili sa aj fotky Vémolu s neznámou blondínkou. Dvojica mala spolu navštíviť reštauráciu v Olomouci a neskôr zamieriť do hotela. Kým predtým sa k flirtovaniu svojho manžela nevyjadrovala a iba stroho napísala „Nebojte sa o mňa, neplačem,“ teraz sa jej rozviazal jazyk a k celej situácii považovala za potrebné sa vyjadriť.
„Úprimne som verila, že naše manželstvo sa podarí ukončiť pokojne, s rešpektom a v priateľskom duchu. Bez ohľadu na všetko totiž navždy zostaneme rodičmi troch malých detí a práve ich dobro bolo pre mňa vždy na prvom mieste,“ uviedla.
„Počas nášho manželstva som sa dlhé roky snažila urobiť maximum pre zachovanie rodiny. Mnohé veci som odpustila, mnohé som prehliadala a vždy som myslela predovšetkým na naše deti. Až časom som si musela priznať, že k sebe ako manželia už jednoducho nepatríme. V decembri 2025 som sa rozhodla naše manželstvo ukončiť,“ hovorí a dodáva, že to iba o nejaký čas odložili, aby deťom nepokazili Vianoce. „Následne sa udiali udalosti, ktoré nikto nečakal. V tom období som cítila, že je mojou povinnosťou stáť po boku svojho manžela a byť nielen dobrou mamou, ale aj oporou pre svoju rodinu. Dnes môžem s čistým svedomím povedať, že som pre náš vzťah urobila maximum. Nakoniec som dospela k záveru, že pre naše deti bude lepšie vyrastať s dvoma pokojnými a vyrovnanými rodičmi než v nefunkčnom manželstve,“ zhodnotila a netají, že posledný rok bol pre ňu obrovskou skúškou.
„Rok 2025 bol pre mňa najťažším rokom môjho života. Náš syn trávil dlhé obdobia v nemocnici a popri tom som sa musela vyrovnávať aj s tým, že môj manžel mal dlhší čas vzťah s pani Monikou B. Táto informácia pre mňa nebola žiadnou novinkou. O jej prítomnosti v našom živote som vedela už od obdobia narodenia nášho syna. Napriek tomu som sa nikdy nerozhodla riešiť naše súkromie cez médiá, pretože som vždy chránila predovšetkým naše deti. Je pre mňa veľmi smutné, že žena, ktorá sama prešla rozvodom a je mamou, sa rozhodla vstúpiť do vzťahu so ženatým mužom, ktorý bol otcom troch malých detí. O to viac ma mrzí, že práve táto situácia bola pre mňa definitívnou bodkou za naším manželstvom a znamenala rozpad našej rodiny.“
Napriek sklamaniu z rozpadu vzťahu však Karlosovi neupiera snahu ho dať znovu dokopy. „Do poslednej chvíle sa môj manžel snažil zachrániť naše manželstvo a aj po tom, čo som sa s deťmi odsťahovala, robil všetko pre to, aby sme sa vrátili a opäť boli kompletnou rodinou. Vážim si túto snahu, no vo svojom rozhodnutí som už mala jasno. Po všetkom, čím sme si počas rokov prešli, a po udalostiach, ktoré boli pre mňa definitívnou bodkou za naším manželstvom, som vedela, že cesta späť už pre mňa neexistuje. Preto by som chcela médiá slušne požiadať, aby moje meno viac nespájali s pani Monikou B. ani s inými ženami. Jeho súkromný život je už výlučne jeho vecou. Ja mám túto kapitolu uzavretú a chcem sa naplno venovať svojim deťom a novému životu,“ uzavrela Lela kapitolu života s otcom svojich detí.