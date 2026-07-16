Kadyrov ml. opäť pózuje na VIDEU: Začiatkom roka spôsobil smrteľnú nehodu, MEDAILA namiesto trestu!!

GROZNYJ – Syn čečenského vládcu Ramzana Kadyrova sa vyše pol roka neukázal. Bol na to pádny dôvod. Začiatkom tohto roka spôsobil totiž Adam Kadyrov smrteľnú dopravnú nehodu, z ktorej sám nevyviazol bez ujmy. Na najnovšom videu už šoféruje celý vysmiaty.
Byť synom čečenského vládu Ramzana Kadyrova prináša určité výhody. Okrem najlepších škôl a doktorov, dostáva Kadyrov ml. aj medaily za smrteľné nehody, ktoré sám spôsobí. Stalo sa tak 3. júla pri príležitosti 90. výročia založenia Štátnej automobilovej inšpekcie. Jeho otec a vládca Ramzan Kadyrov okrem dôstojníkov ocenil pamätnou medailou aj seba a syna.
Dopravná nehoda
Adam Kadyrov (18) spôsobil v januári tohto roku smrteľnú dopravnú nehodu v hlavnom meste Groznyj. Ako informuje Novaya Gazeta, utrpel vážne zranenia a z miesta ho ihneď previezli letecky do nemocnice.
Incident sa odohral dňa 16. januára, keď Kadyrovov syn stratil kontrolu nad svojím autom a vo vysokej rýchlosti narazil do iného vozidla. Druhý vodič po zrážke zomrel, píše Svoboda. Adam Kadyrov ležal v nemocnici tri týždne. Okrem ľahších zranení utrpel aj poškodenie zrakového nervu.
Zranenia utrpeli aj členovia Adamovej osobnej stráže. Dvoch museli tiež letecky premiestniť do nemocnice. Jeden z nich, Kaimov, môže byť podľa neoverených správ doživotne paralyzovaný.
Video z diaľnice
Na konci júna zverejnil Kadyrov ml. video z diaľnice, kde bol záber ako sa vysokou rýchlosťou rúti po diaľnici pri Groznom. Okremtoho krúžil sprava doľava uprostred cesty pri stredovej plnej čiare.
Navyše aj telefonoval. On, ani otec Ramzan, ktorý sedel na sedadle spolujazdca, nemali zapnuté bezpečnostné pásy. Ku koncu videa bolo na tachometri vidieť rýchlosť 112 km/h v úseku, kde bola povolená 50-tka. Očividne im to nevadilo.