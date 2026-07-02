Búrka zasiahla farskú záhradu: FOTO Smutný pohľad, na mieste ostala totálna SPÚŠŤ! Ľudia podávajú pomocnú ruku

PREŠOV - Slovenskom sa v stredu prehnali silné búrky. Na viacerých miestach zanechali po sebe spúšť. Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove zverejnila fotografie polámaných stromov a poškodenej sochy. Prosí dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť s odstraňovaním následkov smršte. Ako sa ukázalo, dobro v ľuďoch ešte nevymrelo.
"Drahí veriaci, žiaľ, búrka zasiahla aj našu farskú záhradu," napísala na sociánej sieti farnosť, kde zverejnila zábery poškodenej sochy, vyvrátených a popadaných stromov, ktoré poškodili aj plot.
Dobrovoľníkov poprosila vo štvrtok o pomoc pri upratovaní následkov veternej smršte. "Zídu sa aj chlapi s motorovými pílami, ako aj ruky všetkých," vyzvala a vopred poďakovala za každú pomoc. Priložiť ruku k dielu ihneď avizoval profesionálny pilčík Peter, ktorý prisľúbil priniesť všetko potrebné. S novou sochou zase podáva pomocnú ruku zase pani Lívia. "Manžel vám môže urobiť novú sochu z kameňa," napísala pod príspevkom.
V Prešove vyhlásili pre intenzívnu búrku, ktorá zasiahla mesto v stredu podvečer, mimoriadnu situáciu. Dôsledkom silnej búrky a intenzívneho krupobitia hlásili v meste podľa samosprávy väčšie množstvo popadaných stromov a konárov, poškodené osobné automobily či strhnuté strechy i poškodené okná budov. Na viacerých miestach boli cesty čiastočne neprejazdné.