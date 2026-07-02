Riskantná akcia v New Yorku: Dvojica vyliezla na Empire State Building, nasledovala romantika ako z filmu

NEW YORK - V policajnej väzbe skončili muž so ženou, ktorí vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building, kde rozvinuli transparent s nápisom o mieri a láske. Oblečení v čiernom, s maskami na tvári a zjavne bez bezpečnostných lán balansovali na vrchole antény, ktorá sa týči do výšky 443 metrov nad centrom Manhattanu, píšu americké médiá. Podľa časopisu Variety išlo o ruských influencerov Ivana Beerkusa a Angelu Nikolauovú známych pre výstupy na mrakodrapy po celom svete bez postrojov či istiacich lán.
"Až sila lásky prekoná lásku k moci, svet pozná mier," stálo bielymi písmenami na čiernom transparente, ktorý vial vo vetre na vrchole ikonického 102-poschodového mrakodrapu v štýle art deco. Pár, ktorý ho rozvinul, sa objímal a zhotovoval snímky, zatiaľ čo sa pridržiaval antény.
Romantický moment na anténe
Muž so ženou potom zostúpili po kovovej konštrukcii antény k širšej rímse, kde muž pokľakol na koleno. Pár sa pobozkal a žena si zaobstarala selfie s natiahnutou rukou, akoby si prezerala prsteň. Nikolauová zverejnila fotografie výstupu na sociálnej sieti Instagram. Beerkus, vlastným menom Ivan Kuznecov, ju podľa všetkého požiadal o ruku.
Duo dobrodruhov prilákalo spravodajské vrtuľníky a prinútilo množstvo svedkov zavolať na tiesňovú linku 911. "Je to šialené, je to ako vo filme," povedal agentúre AP turista z Glasgow Jonathan Roman. Muž plánoval navštíviť jednu z vyhliadok Empire State Building so svojim 15-ročným synom. Keď dorazili na miesto, prístup k mrakodrapu bol kvôli dianiu na anténe zatarasený. Podívaná však bola "pravdepodobne viac vzrušujúca ako ísť druhýkrát na vyhliadku," myslí si muž.
Ľudia pracujúci v manhattanských kanceláriách sa podivovali nad tým, ako sa páru podarilo obísť ochranku a dostať sa až k anténe slávnej budovy, kde návštevníci prechádzajú kontrolou a nesmú si so sebou brať veľké batožinu, športové vybavenie, kostýmy alebo masky. "Nemôžem uveriť, že sa dostali cez bezpečnostnú kontrolu," povedala Jessica Kaplanová, ktorá v kanceláriách v Empire State Building pracuje. Polícia muža aj ženu zadržala. Nezverejnila ich mená, iba uviedla, že nikto nebol zranený.
Kontroverzná história dvojice
V roku 2024 mal na filmovom festivale Sundance premiéru dokumentárny film o Nikolauovej a Beerkusovi s názvom Skywalkers: Príbeh jednej lásky. Distribučné práva následne kúpila platforma Netflix. Snímka zachytáva výstup paru na 118-poschodový mrakodrap Merdeka 118 v Kuala Lumpur. Druhá najvyššia budova na svete aj so špicou dosahuje výšku 678,9 metra. Beerkus a Nikolauová strávili zhruba 30 hodín v budove, kde prespávali a schovávali sa pred stavebnými robotníkmi. Po úspešnom výstupe na vrchol utiekli z Malajzie pred tým, než mohol čeliť právnym dôsledkom.