Streda8. júl 2026, meniny má Ivan, zajtra Lujza

Oscarový režisér Christopher Nolan prichádza s novým vý-pravným filmom Odysea: Matt Damon hovorí o role svojho života

Ilustračný obrázok PR článok
(Zdroj: Odysea)
© Zoznam/ © Zoznam/

Odysea je bezpochyby jedným z najväčších príbehov našej civilizácie. Aj preto sa ho chopil Christopher Nolan, jeden z najlepších režisérov súčasnosti, aby s epickou šírkou sebe vlastnou roz-prával o neochvejnej túžbe jedného muža vrátiť sa domov z nekonečne dlhej vojny. Mimoriadny fil-mový zážitok si môžete na veľkom plátne s kvalitným zvukom a v prémiových formátoch vychutnať od 16. júla.

Odysea (Zdroj: Odysea)

Odyseus (Matt Damon) bol kráľ gréckeho ostrova Itaka, ktorý podľa legiend a básnika Homéra vymyslel slávneho Trójskeho koňa, čo výraznou mierou pomohlo oklamať obrancov Tróje a ukončiť tak vyčerpávajúce dobývanie tohto mesta. Po skončení bojov netúži Odyseus po ničom inom, len sa vrátiť domov za manželkou Pénelopou (Anne Hathaway) a synom Télemachom (Tom Holland). Svojimi odvážnymi činmi však podľa povestí rozhneval bohov a tí sa mu rozhodli návrat čo najviac skomplikovať. Aj preto sa slovo „odysea“ stalo synonymom pre cestu plnú prekážok, ktoré pútnika odvádzajú od jeho cieľa namiesto toho, aby ho k nemu približovali. Kým Odyseus vzdoruje bohom, obrom, zvodnej čarodejnici Kirké a ďalším nebezpečenstvám, jeho žena Pénelopa vzdoruje mužom, ktorí chcú uchvátiť ju a s ňou celé itacké kráľovstvo.

Režisér Christopher Nolan je povestný tým, že svoje filmy rád natáča v reálnych kulisách a pred digitálnymi trikmi uprednostňuje tie, ktoré sa dajú „vykúzliť“ priamo na pľaci.

Pri tvorbe svojho nového veľdiela siahol aj po množstve výnimočných hereckých osobností. Okrem spomínaných sa diváci môžu tešiť na tváre, akými sú Robert Pattinson, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron a ďalší.

Trailer k  filmu

Filmárske skúsenosti ovplyvňujú vaše rozhodnutia mnohými rôznymi spôsobmi, vrátane toho, na čo sa cítite pripravení, na čo máte podľa vlastného názoru potrebné zručnosti a čo vám prinesie novú výzvu, ale zároveň nadväzuje na to, čo ste už predtým robili,“ hovorí Christopher Nolan. „Odysea je neuveriteľné dielo, ktoré je mimoriadne dôležité pre dejiny sveta a rozvoj kultúry, ale nikdy nebolo adaptované ako moderný blockbuster. Inšpirovala ma výzva vytvoriť mýtický svet starovekého Grécka a nadchol ma nápad vyrozprávať jeho príbeh so všetkými jeho bohatými témami spôsobom, aký som doteraz nevidel.“

Pre súčasného diváka

Obrovská báseň s 12 109 veršami pripisovaná Homérovi, o ktorého existencii moderní vedci diskutujú, Odysea a jej rovnako monumentálny predchodca, Iliada, boli podľa všetkého zložené v 8. storočí pred n. l., hoci sa ich jazyk a obsah s najväčšou pravdepodobnosťou vyvíjali, keď ich generácie ústnych rozprávačov spievali a opäť spievali. Spolu tvoria fantastický mýtus o konci bronzovej doby.

Zároveň chcel Nolan, aby sa jeho verzia Odysey – príbehu, ktorý sa odohráva pred takmer 3 000 rokmi – stala blízka moderným divákom. Jeho túžba je v súlade s prístupom prvých bardov, ktorí spievali svoje vlastné adaptácie básne, upravovali syntax, zavádzali regionálnu slovnú zásobu, zdôrazňovali určité témy alebo menili dejové zvraty, aby sa ich publikum mohlo v príbehu spoznať. „Keď som písal scenár, rozhodol som sa, že chcem, aby bol film prístupný,“ hovorí Nolan. „Chcel som, aby sa svet Odysey javil ako svet, s ktorým sa moderné publikum môže stotožniť.‟ A tak ho aj tvoril, ako svoje predošlé diela - strhujúco, vťahujúco. „Pri písaní sa snažím svoj film vizualizovať, pozerať sa naň očami jeho budúceho diváka. A keď potom nakrúcam, chcem, aby sa divák ocitol priamo vo filme. Aby bol vnútri toho koňa, aby sa ocitol na palube Odyseovej lode,“ vysvetľuje Nolan.

Bez Matta by to nešlo

Presne tak znejú slová Christophera Nollana, ktorý sa do hlavnej role rozhodol obsadiť Matta Damona.

„Potreboval som Matta, lebo som hľadal niekoho s mimoriadnym talentom a neuveriteľným vzťahom k divákom, a on sa práve nachádzal v tej správnej fáze svojho života a kariéry, aby túto úlohu stvárnil,“ hovorí Nolan. „Odyseus je postava s veľkou predstavivosťou a múdrosťou, ale má v sebe aj istú únavu. Je to zrelá úloha s veľkou komplexnosťou, ktorú je veľmi ťažké stvárniť, ale Matt sa do nej naozaj poriadne zahryzol. Potreboval som tiež niekoho, kto by bol nielen ochotný vydať sa na náročnú cestu, ale aj pomôcť ju viesť. A Matt je človek, ktorý do všetkého, čo robí, vnáša silnú pozitívnu energiu. Tým je živé jeho remeslo a umenie, navyše dokáže pretaviť úzkosť z náročných podmienok natáčania do svojej postavy. Je neuveriteľným motivátorom a skvelým príkladom pre zvyšok hereckého obsadenia a štábu. Bez neho by bol tento film nepredstaviteľný.“

Pikoškou je, že keď Christopher Nolan oslovil Matta Damona na spoluprácu, herec kývol ešte predtým, ako mu vôbec povedal, o aký film ide či kedy sa má nakrúcať. Jednoducho vedel, že s ním chce pracovať na novom projekte bez ohľadu na to, o aký projekt ide.

Po tom, čo si najprv prečítal Homérovu báseň a potom Nolanov scenár, Damona ohromila kvalita adaptácie a rezonujúce témy, ktoré Nolan posunul do popredia. „Pripomenulo mi to jeho scenár k filmu Oppenheimer, pretože aj ten film vychádzal z obsiahlej a podnetnej knihy a on našiel úžasný spôsob, ako ju zredukovať na to podstatné bez toho, aby stratil čokoľvek z jej deja, tém či bohatosti,“ hovorí Damon. „Chris umne preštruktúroval príbeh, čo mu dodalo skutočnú dynamiku, a témy, ktoré zdôrazňuje, mu dodávajú jasnú identitu a význam. Stále je to však v podstatnej miere Homérova Odysea. Má tiež silné emocionálne jadro a dejovú líniu,  ktorá pôsobí hlboko osobne. V jeho  špecifickosti je univerzálnosť, ktorá podľa mňa dojme každého. Témy určite rezonovali s mojím vlastným životom. Bol to neuveriteľný literárny počin.“

Nenechajte si ujsť toto veľkolepé filmové dielo, ktoré jednoducho musíte vidieť na veľkom kinoplátne.

Epickú drámu Odysea prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 16. júla.

- reklamná správa - 

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Natalia Germáni na KVIFF
Natalia Germáni na KVIFF
Prominenti
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Prominenti
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Šport

Domáce správy

Robert Fico
Schválenie rozpočtu v kratšom termíne znamená väčšiu stabilitu, uviedol Fico
Domáce
Súd v kauze Kuciak
Súd v kauze Kuciak pokračuje prehrávaním telefonátov Mariana Kočnera z väzby
Domáce
FOTO V niektorých okresoch môže
V niektorých okresoch môže byť naďalej silnejší vietor na horách: SHMÚ vydal výstrahy
Domáce
V Osturni finišuje oprava mosta z roku 1975: Cestári varujú vodičov, hotovo bude v auguste
V Osturni finišuje oprava mosta z roku 1975: Cestári varujú vodičov, hotovo bude v auguste
Prešov

Zahraničné

Ilustračné foto
MIMORIADNE Nad Arabským morom zmizol Boeing 737: Posádka krátko predtým hlásila technické problémy
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Zábery ukazujú ohnutú konštrukciu.
Panika v New Yorku: VIDEO Hrozí zrútenie mrakodrapu! Zasahujú všetky zložky, evakuovali ľudí
Zahraničné
Generálny tajomník NATO Mark
Rutte otvorene: Trump je odhodlaný podporovať NATO, výdavky však musia byť spravodlivé
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Dym zahalil ulicu po
MIMORIADNE USA udreli na Irán: Zasiahli viac než 80 cieľov! Irán REAGUJE, útočí na ciele v Bahrajne a Kuvajte
Zahraničné

Prominenti

Neil Jones, Chyna Mills
Tajná svadba po rodinnej dráme: Hviezdy Let's Dance a Love Islandu sa vzali... Blízki dostali stopku!
Zahraniční prominenti
FOTO Speváčka Duffy sa
FOTO Speváčka Duffy sa po únose a znásilnení opäť postavila na pódium: Aha, ako po 16. rokoch vyzerá!
Zahraniční prominenti
Paľo Bruchala prežil hororový
Paľo Bruchala prežil hororový večer: Odmietol zaplatiť... prišli si preňho policajti!
Domáci prominenti
Lenka Šóošová
Trápenie bývalej markizáckej hviezdy: Čo mám robiť s mojím synom?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Louise Garrodová
Vysnívala si pôrod v záhrade pod holým nebom: Internet ju vysmial, napokon všetko zmenila nečakaná komplikácia
Zaujímavosti
Ilustrácia zobrazujúca hviezdu TOI-791
Astronómovia objavili obrie planéty: Sú ľahšie ako cukrová vata!
Zaujímavosti
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry z dovolenky radšej nekupujte! Riskujete pokutu až tisíce eur
Zaujímavosti
Dá sa zvrátiť poškodenie
Dá sa zvrátiť poškodenie spôsobené alkoholom? Vedci odhalili, čo sa začne v tele diať po vysadení alkoholu
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce

Ekonomika

Štát pošle Hornonitrianskym baniam takmer 13 miliónov eur: Peniaze majú pomôcť s koncom uhlia
Štát pošle Hornonitrianskym baniam takmer 13 miliónov eur: Peniaze majú pomôcť s koncom uhlia
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Obrovský hnev egyptského trénera po vypadnutí: To, čo sa nám stalo, nebolo fér
MS VO FUTBALE 2026 Obrovský hnev egyptského trénera po vypadnutí: To, čo sa nám stalo, nebolo fér
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Smutná dohra škandalózneho zápasu: Francúzi sa rozhodli konať, zasiahne prokuratúra
MS VO FUTBALE 2026 Smutná dohra škandalózneho zápasu: Francúzi sa rozhodli konať, zasiahne prokuratúra
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Toto bude jazda: Pozrite si program štvrťfinále MS a nenechajte si ujsť ani minútu
MS VO FUTBALE 2026 Toto bude jazda: Pozrite si program štvrťfinále MS a nenechajte si ujsť ani minútu
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Úprimný plač, slzy ako malé deti: Epický obrat vzal Messimu a Scalonimu akékoľvek slová z pier
MS VO FUTBALE 2026 Úprimný plač, slzy ako malé deti: Epický obrat vzal Messimu a Scalonimu akékoľvek slová z pier
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
Modely
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Doprava
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
Predstavujeme
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Pohovor po rokoch: Takto sa pripravíte na hľadanie práce, ak ste nemenili zamestnávateľa celé dekády
Pohovor po rokoch: Takto sa pripravíte na hľadanie práce, ak ste nemenili zamestnávateľa celé dekády
Hľadám prácu
Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
O práci s humorom
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Rady, tipy a triky
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prostredie práce

Varenie a recepty

Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Letné stolovanie: Prečo dať do vína mrazené hrozno namiesto ľadu
Letné stolovanie: Prečo dať do vína mrazené hrozno namiesto ľadu
Rady a tipy
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Rady a tipy

Technológie

Antarktída zamrzla milióny rokov pred Arktídou. Vedci možno konečne zistili, čo jej dalo obrovský náskok
Antarktída zamrzla milióny rokov pred Arktídou. Vedci možno konečne zistili, čo jej dalo obrovský náskok
Veda a výskum
Na východe Slovenska vyrástla „Železná stena“. Delostrelci absolvovali najväčšie cvičenie svojho druhu za posledných 25 rokov
Na východe Slovenska vyrástla „Železná stena“. Delostrelci absolvovali najväčšie cvičenie svojho druhu za posledných 25 rokov
Slovenská armáda
Neandertálci odišli, no ich zvyky akoby zostali. Vedci v tureckej jaskyni našli zvláštnu stopu po dvoch druhoch ľudí
Neandertálci odišli, no ich zvyky akoby zostali. Vedci v tureckej jaskyni našli zvláštnu stopu po dvoch druhoch ľudí
Veda a výskum
Chystáš sa na dovolenku? Tieto Android funkcie si zapni ešte doma, inak ťa mobil môže nechať v štichu
Chystáš sa na dovolenku? Tieto Android funkcie si zapni ešte doma, inak ťa mobil môže nechať v štichu
Android

TN LIVE

Lietadlo prudko kleslo a kontakt sa prerušil. Pri pobreží Pakistanu sa stratilo nákladné lietadlo, na palube bolo päť osôb
Lietadlo prudko kleslo a kontakt sa prerušil. Pri pobreží Pakistanu sa stratilo nákladné lietadlo, na palube bolo päť osôb
Zahraničné
Kauza Kuciak: Na súde sa prehrával telefonát Kočnera s exsiskárom Tóthom
Kauza Kuciak: Na súde sa prehrával telefonát Kočnera s exsiskárom Tóthom
Domáce
Po sezóne bol voľným hráčom, no napokon pokračuje v Ottawe. Skúsený útočník tím vníma ako rodinu
Po sezóne bol voľným hráčom, no napokon pokračuje v Ottawe. Skúsený útočník tím vníma ako rodinu
Šport
VIDEO: Rusi opäť útočili na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Hlásia aj obete
VIDEO: Rusi opäť útočili na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Hlásia aj obete
Zahraničné

Bývanie

Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho geniálne. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho geniálne. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?

Pre kutilov

Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Náradie a stroje
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Dvor a záhrada
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto účesy vydržia celý deň aj pri 35 stupňoch: Kaderníci ich odporúčajú na leto
Krása
Tieto účesy vydržia celý deň aj pri 35 stupňoch: Kaderníci ich odporúčajú na leto
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNE Nad Arabským morom zmizol Boeing 737: Posádka krátko predtým hlásila technické problémy
Zábery ukazujú ohnutú konštrukciu.
Zahraničné
Panika v New Yorku: VIDEO Hrozí zrútenie mrakodrapu! Zasahujú všetky zložky, evakuovali ľudí
Tragická zrážka auta s
Domáce
Tragická zrážka auta s kamiónom: FOTO Z auta zostala len kopa šrotu! Vodič neprežil
Dym zahalil ulicu po
Zahraničné
MIMORIADNE USA udreli na Irán: Zasiahli viac než 80 cieľov! Irán REAGUJE, útočí na ciele v Bahrajne a Kuvajte

Ďalšie zo Zoznamu