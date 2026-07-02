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Nové detaily havárie: Pilot pred nárazom trpel psychickými problémami a písal o samovražde

Poškodená časť po náraze malého lietadla do veže CITIC, známej aj ako China Zun, najvyššej budovy v Pekingu
Poškodená časť po náraze malého lietadla do veže CITIC, známej aj ako China Zun, najvyššej budovy v Pekingu (Zdroj: TASR/AP/Ng Han Guan)
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TASR

PEKING - Pilot malého lietadla, ktoré minulý týždeň v piatok narazilo do mrakodrapu CITIC Tower v pekinskej štvrti Čchao-jang, mal psychické problémy a vo svojom denníku písal o samovražde, uviedli vo štvrtok čínski predstavitelia. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

Nehoda sa stalo blízko vládneho komplexu

Táto nehoda vyvolala otázky o bezpečnosti leteckej dopravy v Pekingu, kde sa mrakodrap CITIC nachádza približne sedem kilometrov od vládneho komplexu Čung-nan-chaj, v ktorom sídlia najvyšší čínski predstavitelia.

Šesťdesiatšesťročný pilot, ktorého priezvisko bolo podľa úradov Liou, bol rozvedený, žil sám v Pekingu a „dlho trpel nespavosťou a úzkosťou, a v jeho denníku bolo niekoľko zmienok o 'ukončení svojho života',“ uviedlo vo vyhlásení vedenie pekinskej mestskej časti Čchao-jang. „Toto bol incident ohrozujúci verejnú bezpečnosť spôsobený osobnými dôvodmi,“ konštatovalo.

V deň nehody pilot podľa úradov vzlietol z letiska v obvode hlavného mesta Pching-ku a absolvoval lety s dozorom, aj samostatné lety. Počas posledného sa však pred nehodou „odklonil od určenej oblasti a stratil kontakt s letiskom“. Liou pracoval na voľnej nohe. V roku 2021 získal licenciu športového a v 2024 zase súkromného pilota. V deň nehody pilotoval dvojmiestne ľahké vrtuľové lietadlo.

Prísne schvaľovanie preletov

Na základe čínskych predpisov je nutné vopred schváliť všetky lety vrátane tých, ktoré neprevádzkujú letecké spoločnosti. Prevádzkovatelia musia predložiť podrobné letové plány kontrolným orgánom najneskôr do 15.00 h miestneho času deň pred odletom. Nad mestskými oblasťami je podľa čínskych zákonov o civilnom letectve vo všeobecnosti zakázané lietať.

Videá z havárie pri mrakodrape CITIC Tower sa vo veľkom šírili na sociálnych sieťach, no neskôr boli odstránené z čínskeho internetu. Úrady totiž začali vyšetrovať incident, ktorý mnohí odborníci považujú za vážne narušenie bezpečnosti, informuje stanica BBC. Dodala, že po nehode najmenej tri letecké spoločnosti poskytujúce služby v oblasti všeobecného letectva dostali pokyn pozastaviť prevádzku ľahkých lietadiel.

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