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Hizballáh varuje: Dohoda Libanonu s Izraelom povedie podľa neho k občianskej vojne

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BEJRÚT - Poslanec hnutia Hizballáh v libanonskom parlamente Hasan Fadlalláh v prvom oficiálnom vyjadrení šiitského hnutia k rámcovej dohode medzi Bejrútom a Tel Avivom vyhlásil, že libanonské úrady nebudú môcť presadiť jej vykonávanie inak než rozpútaním občianskej vojny s podporou Spojených štátov. Informovala agentúra AFP a spravodajský web L'Orient-Le Jour.

V rozhovore pre televíziu al-Majádín Fadlalláh označil podpis dohody vo Washingtone za „pokus zmariť proces z Islamabadu“, čím mal na mysli rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi. Dodal však, že „bez hnutia odporu (Hizballáhu) nič neprejde.“ „Nedovolíme libanonskému vedeniu zničiť Libanon,“ upozornil Fadlalláh. Podľa neho piatkový vývoj „nebude mať na situáciu v teréne žiadny vplyv“. Zároveň uviedol, že „postoj Iránu je jasný: nepodpíše žiadnu dohodu pred stiahnutím Izraela z Libanonu.“

Izrael zostáva v južnom Libanone

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu medzičasom oznámil, že izraelské ozbrojené sily zostanú v južnom Libanone aj v rámci rámcovej dohody. Uviedol, že obe krajiny - Izrael a Libanon - sa dohodli na dvoch oblastiach v blízkosti tzv. žltej línie, kde sa v rámci pilotného projektu uskutoční odzbrojenie Hizballáhu a odovzdanie kontroly libanonskej armáde.

Sporné vojenské zóny

Podľa Netanjahua výber týchto dvoch pilotných lokalít odporučila samotná izraelská armáda. Jedna oblasť sa nachádza mimo nárazníkovej zóny južne od rieky Lítání; druhá mimo pôvodnej žltej línie severne od Lítání. Vymedzenie druhej žltej línie pred dvoma týždňami zahŕňalo okrem iného oblasť Zaútar aš-Šarkíja severne od Litání a pahorok Alí Táhir. Netanjahu zároveň zdôraznil, že izraelská armáda si zachová slobodu vojenského pôsobenia v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, a to dovtedy, kým nebude Hizballáh odzbrojený a prestane pre Izrael predstavovať hrozbu.

Dosiahnutie rámcovej dohody medzi Izraelom a Libanonom, ktorej cieľom je „trvalý mier a bezpečnosť“ medzi oboma krajinami, oznámil v piatok po rokovaniach vo Washingtone americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ako píše web stanice CNBC, Hizballáh nie je stranou piatkovej dohody a rokovania s Izraelom dlhodobo odmieta. Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 17. apríla. Izrael napriek tomu pokračuje v útokoch na Libanon, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu.

Viac o téme: DohodaPoslanec IzraelLibanonHizballáhHasan Fadlalláh
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