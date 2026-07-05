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Pellegrini pripomenul: Cyrilo-metodský odkaz je o nezávislosti, rovnosti a vzdelaní

Prezident SR Peter Pellegrini počas osláv Sviatku svätého Cyrila a Metoda AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
Prezident SR Peter Pellegrini počas osláv Sviatku svätého Cyrila a Metoda (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini﻿)
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TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v príhovore počas osláv Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín zdôraznil dôležitosť odkazu vierozvestcov v troch rovinách - nezávislosť, rovnoprávnosť a vzdelanie pre všetkých. Tieto tri slová z historického odkazu solúnskej misie sú podľa neho dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Odpoveďou na súčasnú dobu a príchod moderných technológií musí podľa neho zostať kvalitné vzdelanie a vzdelaný národ.

„Pri zmienke o svätých Cyrilovi a Metodovi sa mnohým ako prvé vybavia slová písmo, viera a kultúra. Chcel by som však dnes upriamiť pozornosť na ďalšie tri slová, ktoré sú takisto v historickom odkaze solúnskej misie zakódované a sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Je to nezávislosť, rovnoprávnosť a vzdelanie pre všetkých,“ vyhlásila hlava štátu v nedeľnom príhovore.

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Nezávislosť Veľkej Moravy

Pellegrini pripomenul, že Veľká Morava v 9. storočí hľadala piliere svojej nezávislosti, a to aj tie kultúrne. „Ak teda hovorím o nezávislosti, môžeme dnes smelo povedať, že bez vzdelania celého národa, kultúry a vedomia si svojich historických koreňov nie je možné dlhodobo si uchovať svoju nezávislosť,“ myslí si prezident.

Rovnosť jazykov a ľudí

Rovnoprávnosti sa podľa hlavy štátu dožadoval svätý Cyril pri boji za zrovnoprávnenie staroslovienčiny s inými jazykmi pri šírení Božieho slova. To, že sa to podarilo, označil prezident za obrovský medzinárodný diplomatický úspech. „Aj dnes nám odkazuje, že národy a ich jazyky majú rovnaké práva, a to bez ohľadu na ich veľkosť či ich históriu,“ dodal s tým, že ide aj o rovnoprávnosť všetkých občanov, bez ohľadu na ich pôvod, vierovyznanie, farbu pleti alebo orientáciu. „Všetci občania Slovenskej republiky majú právo spolunažívať vo svojej vlasti v pokoji a mať rovnaké šance na svoj rozvoj,“ zdôraznil.

 
 

Vzdelanie bolo podľa prezidenta prínosom nového jazyka, keďže sprístupňoval vzdelanie širokým masám ľudí. „Dnes žijeme v časoch, keď technologické výdobytky prekonávajú aj tie najsmelšie prognózy. Deje sa však presný opak toho, čo priniesla solúnska misia na Veľkú Moravu,“ pripomenul. Bohatstvo obsiahnuté v nepredstaviteľnom množstve informácií a moderných technológiách sa podľa Pellegriniho sústreďujú do rúk niekoľkých veľkých korporácií či dokonca do rúk niekoľkých jednotlivcov na svete. „Ľudí, ktorých nikto nikdy nevolil, a ktorí napriek tomu disponujú čoraz väčšou mocou,“ upozornil s tým, že títo ľudia môžu priamo rozhodovať o tom, kto tieto moderné technológie môže využívať. „Je to v ostrom rozpore s rovnoprávnosťou ľudí a národov,“ skonštatoval prezident.

AI a výzvy budúcnosti

Pripomenul tiež, že umelá inteligencia skrýva v sebe aj obrovské riziko, ak ho ako nástroj budeme využívať nesprávnym spôsobom. „A preto, aj s odkazom na Cyrila a Metoda, nepozerajme sa na umelú inteligenciu ako na univerzálny spôsob, ktorý všetko vyrieši za nás,“ povedal. Pri pamiatke svätých Cyrila a Metoda apeloval najmä na mladú generáciu, aby sa neprestali vzdelávať a nenechali svoj tvorivý mozog „uspať a degradovať výdobytkami umelej inteligencie“. Prezident zároveň dodal, že odpoveďou na dnešnú dobu a príchod moderných technológií musí zostať kvalitné vzdelanie a vzdelaný národ.

Dnes je odkaz sv. Cyrila a Metoda aktuálnejší než kedykoľvek predtým, uviedol Raši

V dnešnej dobe, keď sa svet opäť zmieta v konfliktoch, keď vojny zasahujú nevinných, keď sa napätie šíri rýchlejšie než pokoj, je odkaz svätých Cyrila a Metoda aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Vyhlásil to v príhovore predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) počas národných osláv príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa konajú na hrade Devín. Zdôraznil, že odkaz vierozvestcov, ktorý poukazuje na viac porozumenia, menej nenávisti a na dialóg namiesto konfliktu, je dôležitý.

Richard Raši
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Richard Raši  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Raši pripomenul, že práve Devín je jedným zo symbolických začiatkov našich dejín. Je aj pripomenutím, že slovenský príbeh nevznikol včera ani pred jednou či dvomi generáciami. „Je to príbeh, ktorý sa tvoril viac ako tisíc rokov: vo viere, tvrdej práci, ľudovej kultúre, neľútostných vojnách, boji za našu svojbytnosť, za náš jazyk a v schopnosti našich predkov znovu a znovu v tomto boji obstáť,“ povedal predseda NR SR. Svätí Cyril a Metod priniesli predkom písmo, vzdelanosť a Božie slovo v zrozumiteľnom jazyku, uviedol Raši. „Dali nám aj porozumenie - schopnosť hovoriť, počúvať, chápať sa navzájom. Porozumenie je základ kultúry. Porozumenie je základ spoločenstva a je aj základ mieru,“ povedal.

Porozumenie podľa Rašiho nie je slabosť, ale je to sila. „Schopnosť vidieť svet očami druhého, schopnosť hľadať spoločné riešenia aj tam, kde sa zdá, že žiadne neexistujú. Porozumenie je to, čo nás ako národ držalo pokope celé stáročia - medzi regiónmi, generáciami, ľuďmi s rôznymi názormi. Umožnilo nám prežiť vojny, krízy či rozdelenia. A tak, ako kedysi svätí Cyril a Metod naučili Slovanov hovoriť jedným jazykom, dnes je na nás, aby sme sa naučili hovoriť jazykom porozumenia. Nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete,“ vyhlásil.

Raši ako predseda NR SR vníma, že parlament je miestom rôznych názorov, sporov a často aj napätia. Ale zároveň má byť podľa jeho slov miestom, kde sa aj pri odlišnostiach nestráca vedomie služby verejnosti. „Svätí Cyril a Metod nás učia, že skutočne veľké diela nevznikajú pre potlesk jednej chvíle. Vznikajú preto, lebo niekto myslí ďalej než na dnešný deň. Ich misia prežila storočia preto, že bola postavená na pevných základoch - na viere, vzdelanosti, jazyku, kultúre a porozumení,“ poznamenal predseda parlamentu vo svojom príhovore.

Ako dodal, to je odkaz, ktorý je potrebný aj v súčasnosti a je pre neho záväzkom. „A preto si dnes na Devíne nepoložme iba otázku, čo pre nás svätí Cyril a Metod znamenali v minulosti. Položme si aj otázku, čo s ich odkazom urobíme v prítomnosti,“ dodal. Zároveň uviedol, nech je nedeľný sviatok pripomenutím, že slovenská štátnosť má hlboké duchovné a kultúrne korene. „Nech je výzvou, aby sme s nimi nenarábali povrchne, ale s rešpektom. A nech je povzbudením, že národ, ktorý pozná svoje korene, sa nemusí báť budúcnosti,“ uzavrel Raši.

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