Čína testuje silu: V Tichom oceáne odpálila medzikontinentálnu raketu z ponorky

PEKING - Čína v pondelok informovala, že v Tichom oceáne prostredníctvom jednej zo svojich ponoriek otestovala medzikontinentálnu balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním na čínske štátne médiá.
Čínsky raketový test
„6. júla o 12.01 h (6.01 h SELČ) strategická jadrová ponorka námorníctva Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády úspešne odpálila strategickú raketu s cvičnou simulačnou hlavicou do vôd Tichého oceánu, ktorá presne dopadla do určenej morskej oblasti,“ uviedla hovorkyňa Wang Süe-meng vo vyhlásení. Podľa AFP Čína o konaní testu niekoľko hodín vopred informovala štáty v regióne vrátane Papy Novej Guiney, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu.
Kritika krajín regiónu
Viaceré krajiny po vyhlásení o vykonaní testu vyjadrili svoje obavy. Japonsko vyzvalo Čínu, aby „prehodnotila“ odpaľovanie rakiet a testy vykonávala spôsobom, ktoré nebudú predstavovať hrozbu pre Japonsko. V podobnom duchu sa vyjadril aj Nový Zéland. Uviedol, že Tichý oceán je oceánom mieru a že „čínsky test nie je v súlade s regionálnou stabilitou“. Podľa Austrálie môže test destabilizovať južné Tichomorie.
Čína sa rozhodla test vykonať krátko po tom, čo Austrália a Fidži oznámili obrannú dohodu s názvom Oceán mieru. Kľúčovým prvkom novej aliancie je záväzok vzájomnej obrany, na základe ktorého by bola každá zo spojeneckých krajín povinná zasiahnuť v prípade, že by niektorý z členov bol vojenský napadnutý. Podpredseda austrálskej vlády Richard Marles si však nemyslí, že čínsky test je reakciou na dohodu medzi Austráliou a Fidži. Čína medzikontinentálnu raketu otestovala aj v roku 2024. Viacero regionálnych štátov to vtedy kritizovalo.