Petro sa lúči s úradom: Kolumbijský prezident plánuje rozlúčku a vyzýva na protesty

BOGOTA - Odchádzajúci kolumbijský prezident Gustavo Petro v nedeľu vyhlásil, že sa 20. júla plánuje verejne rozlúčiť so svojou funkciou. Vyzval zároveň na masové protesty a pokračovanie v sociálnych reformách. Informuje o tom agentúra AFP.
„Pozývam vás 20. júla, aby ste sa pripojili k verejnému hnutiu a po sprievode si vypočuli moje rozlúčkové slová s funkciou hlavy štátu Kolumbia,“ napísal Petro v príspevku na sociálnej sieti X. Petro sa plánuje s funkciou rozlúčiť viac ako dva týždne pred inauguráciou Abelarda de la Espriellu, ktorý zvíťazil v júnových prezidentských voľbách. „Neurobíme to 6. alebo 7. augusta, to je tragický dátum. Urobíme to 20. júla na každom verejnom námestí v Kolumbii,“ napísal Petro v príspevku na X. Odchádzajúci kolumbijský prezident tiež vyzval v rovnaký deň na „všeobecnú mobilizáciu s cieľom vyjadriť podporu nezávislosti a pokračovaniu sociálnych reforiem“.