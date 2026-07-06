Teherán v smútku: Začal sa pohrebný sprievod za Chameneího

TEHERÁN - V Teheráne dnes začal smútočný sprievod, ktorý je súčasťou šesťdňového pohrebu iránskeho duchovného vodcu Alího Chameneího. Rakva s Chameneího pozostatkami zahalená do vlajky bude spolu s rakvami niekoľkých jeho príbuzných prepravená ulicami Teheránu na medzinárodné letisko Mehrábád. Duchovný vodca a jeho blízki prišli o život 28. februára pri úderoch na Irán, ktorými Izrael a Spojené štáty 28. februára zapálili regionálnu vojnu. Píše o tom agentúra AP.
Pohrebná trasa a presuny
Začatie dnešného sprievodu oznámila iránska štátna televízia. Chameneího pozostatky budú po sprievode Teheránom prevezené do šiitskeho pútnického mesta Kom, kde sa v utorok uskutočnia ďalšie obrady. Odtiaľ bude telo v stredu letecky prepravené do Iraku na ceremónie v ďalších šiitskych svätých mestách Nadžaf a Karbalá. Vo štvrtok sa vráti do Iránu, kde sa uskutoční ďalší pohrebný sprievod v Mašhade. Následne bude Chameneí pochovaný v mauzóleu imáma Alího Rezy v Mašhade, kde sa narodil.
Islamská republika organizuje niekoľkodennú sériu masových pohrebných ceremónií za Chameneího ako demonštráciu verejnej oddanosti štátu a revolučného zápalu. Po dni, keď bola rakva vystavená vo vnútri mešity pre predstaviteľov iránskeho vedenia a zahraničnej delegácie, bola v sobotu prenesená von a vystavená spoločne s rakvami jeho dcéry, zaťa, nevesty a 14-mesačnej vnučky.
Traja synovia Chameneího sa v nedeľu prišli pomodliť k jeho rakve aj rakvám štyroch ďalších členov rodiny. Ďalší syn Modžtaba, ktorý po otcovi funkciu najvyššieho duchovného vodcu Iránu prevzal, medzi nimi nebol.
Bezpečnostné opatrenia v meste
Vzdušný priestor nad mestom je kvôli pietnym akciám čiastočne uzavretý a v centre metropoly je obmedzená súkromná doprava. V teheránskych uliciach hliadkujú bezpečnostné sily vrátane polovojenských milícií basídž.