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Teherán v smútku: Začal sa pohrebný sprievod za Chameneího

Smútiaci sa zhromažďujú na Námestí islamskej revolúcie a v jeho okolí, zatiaľ čo čakajú na pohrebný sprievod zavraždeného iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v Teheráne Zobraziť galériu (2)
Smútiaci sa zhromažďujú na Námestí islamskej revolúcie a v jeho okolí, zatiaľ čo čakajú na pohrebný sprievod zavraždeného iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v Teheráne (Zdroj: TASR/AP/Altaf Qadri)
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ČTK

TEHERÁN - V Teheráne dnes začal smútočný sprievod, ktorý je súčasťou šesťdňového pohrebu iránskeho duchovného vodcu Alího Chameneího. Rakva s Chameneího pozostatkami zahalená do vlajky bude spolu s rakvami niekoľkých jeho príbuzných prepravená ulicami Teheránu na medzinárodné letisko Mehrábád. Duchovný vodca a jeho blízki prišli o život 28. februára pri úderoch na Irán, ktorými Izrael a Spojené štáty 28. februára zapálili regionálnu vojnu. Píše o tom agentúra AP.

Pohrebná trasa a presuny

Začatie dnešného sprievodu oznámila iránska štátna televízia. Chameneího pozostatky budú po sprievode Teheránom prevezené do šiitskeho pútnického mesta Kom, kde sa v utorok uskutočnia ďalšie obrady. Odtiaľ bude telo v stredu letecky prepravené do Iraku na ceremónie v ďalších šiitskych svätých mestách Nadžaf a Karbalá. Vo štvrtok sa vráti do Iránu, kde sa uskutoční ďalší pohrebný sprievod v Mašhade. Následne bude Chameneí pochovaný v mauzóleu imáma Alího Rezy v Mašhade, kde sa narodil.

Islamská republika organizuje niekoľkodennú sériu masových pohrebných ceremónií za Chameneího ako demonštráciu verejnej oddanosti štátu a revolučného zápalu. Po dni, keď bola rakva vystavená vo vnútri mešity pre predstaviteľov iránskeho vedenia a zahraničnej delegácie, bola v sobotu prenesená von a vystavená spoločne s rakvami jeho dcéry, zaťa, nevesty a 14-mesačnej vnučky.

Traja synovia Chameneího sa v nedeľu prišli pomodliť k jeho rakve aj rakvám štyroch ďalších členov rodiny. Ďalší syn Modžtaba, ktorý po otcovi funkciu najvyššieho duchovného vodcu Iránu prevzal, medzi nimi nebol.

Smútiaci sa zhromažďujú na Námestí islamskej revolúcie a v jeho okolí, zatiaľ čo čakajú na pohrebný sprievod zavraždeného iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v Teheráne
Zobraziť galériu (2)
Smútiaci sa zhromažďujú na Námestí islamskej revolúcie a v jeho okolí, zatiaľ čo čakajú na pohrebný sprievod zavraždeného iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v Teheráne  (Zdroj: TASR/AP/Altaf Qadri)

Bezpečnostné opatrenia v meste

Vzdušný priestor nad mestom je kvôli pietnym akciám čiastočne uzavretý a v centre metropoly je obmedzená súkromná doprava. V teheránskych uliciach hliadkujú bezpečnostné sily vrátane polovojenských milícií basídž.

Viac o téme: VládaIránAlí ChameneíSmútočný pochod
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