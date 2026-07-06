MIMORIADNY ONLINE Kyjev pod paľbou: Ruské útoky zabili najmenej desať ľudí, Sevastopol bez elektriny

KYJEV - Kyjevom v pondelok skoro ráno otriaslo viac ako desať výbuchov. Rusko podľa vedúceho kyjevskej mestskej správy Tymura Tkačenka na ukrajinskú metropolu útočí balistickými raketami, píšu o tom agentúry AFP a Reuters. Situáciu sledujeme online.
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7:26 Pri rozsiahlych ruských útokoch na Kyjev a okolie v noci na dnes prišlo o život desať ľudí, uviedli dnes ukrajinské úrady.
6:55 Nočné ruské útoky v Kyjeve si v pondelok vyžiadali najmenej deväť obetí a 46 zranených, uviedli nadránom miestne úrady. „Deväť úmrtí a 46 zranených bolo potvrdených ako výsledok ruského útoku (vrátane piatich zranených detí),“ napísal na Telegrame vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko. „Žiaľ, toto nie je konečný počet obetí. Záchranné operácie stále prebiehajú,“ dodal. Jedno ďalšie úmrtie bolo hlásené v okrese Buča severozápadne od Kyjeva.
6:00 Americký prezident Donald Trump sa stretne s prezidentom Volodymyrom Zelenským na okraji summitu NATO v rámci obnoveného úsilia o ukončenie ruskej vojny na Ukrajine.
Kyjevom otriaslo vyše desať výbuchov, Sevastopol hlási výpadky elektriny
Kyjevom v pondelok skoro ráno otriaslo viac ako desať výbuchov. Rusko podľa vedúceho kyjevskej mestskej správy Tymura Tkačenka na ukrajinskú metropolu útočí balistickými raketami, píšu o tom agentúry AFP a Reuters. „Nepriateľ útočí balistickými raketami,“ napísal Tkačenko na sociálnej sieti Telegram. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že bola aktivovaná protivzdušná obrana a obyvateľov vyzval, aby zostali v krytoch. Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila dronové útoky hlboko na území Ruska, pričom cieli najmä na energetickú infraštruktúru a vojenské zariadenia.
Moskvou dosadený gubernátor mesta Sevastopol na Kryme Michail Razvožajev v pondelok ráno uviedol, že v meste boli po ukrajinskom útoku na energetickú infraštruktúru prerušené dodávky elektriny. „Po nepriateľskom útoku na energetickú infraštruktúru neďaleko Sevastopolu zostalo naše mesto dočasne bez elektriny,“ napísal Razvožajev na Telegrame.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu vystríhal pred novým masívnym úderom Ruska pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare.
Ruské útoky v Kyjeve zabili najmenej sedem ľudí a 24 ďalších zranili
Nočné ruské útoky v Kyjeve si v pondelok vyžiadali najmenej sedem obetí a 24 zranených, uviedli nadránom miestne úrady. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko uviedol, že záchranári vyťahujú ľudí spod trosiek poničených budov. Vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko tvrdí, že dve telá našli v jednom zo štyroch zničených bytových domov v historickej štvrti Podilskyj. „Z budovy v štvrti Podilskyj, kde došlo k čiastočnému zrúteniu, záchranári evakuovali 15 ľudí,“ napísal Kličko na Telegrame. Dvaja ľudia podľa neho zomreli v štvrti Darnyckyj po zásahu 25-poschodovej budovy úlomkami z dronu. Rusko minulý týždeň pri jednom z dosiaľ najväčších útokov na Kyjev zabilo najmenej 30 ľudí. Cieľom vtedy bola okrem iných aj štvrť Darnyckyj.