Maďarsko plánuje návrat k župám: Strana Tisza predložila návrh zmien

Péter Magyar (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
BUDAPEŠŤ - Maďarská vládna strana Tisza predložila návrh, aby namiesto terajších stolíc, ktoré zaviedla vláda premiéra Viktora Orbána, sa územné celky opäť nazývali župy. Oznámil to vo štvrtok na Facebooku premiér Péter Magyar, informuje spravodajca v Budapešti.
Župy už nebude viesť hlavný župan, ale vládny spnomocnenec, napísal Magyar. Podľa jeho vyjadrenia sa v regiónoch zmení aj fungovanie vládnych úradov. Vládnuci blok Fidesz-KDNP v rámci 11. novely ústavy 19. júla 2022 presadil, že názvy územných celkov sa s platnosťou od 1. januára 2023 zmenia zo žúp na stolice. V zdôvodnení návrhu novely sa uvádzalo, že od založenia Uhorska až do roku 1949 boli stolice základným územným prvkom štátnej správy.