Napätie v Maďarsku vrcholí: Prichádza Benátska komisia! Osud prezidenta Sulyoka je v rukách expertov

BUDAPEŠŤ – Delegácia Benátskej komisie pricestuje vo štvrtok do Maďarska. Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy, ktorá by mala umožniť odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Benátska komisia je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné otázky. Na posúdenie legislatívneho návrhu ju minulý týždeň pozval premiér Péter Magyar. Jeho kabinet inicioval zmenu ústavy s cieľom dosiahnuť odvolanie hlavy štátu, na čo prezident Sulyok reagoval podnetom pre Benátsku komisiu.
Komisia o predloženom návrhu rozhoduje v zrýchlenom konaní. Jej poslaním je však výhradne vydávanie odborných stanovísk a posudkov, schváleniu pripravovanej legislatívy v parlamente preto nedokáže zabrániť, píše hvg.hu