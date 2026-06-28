Irán sa pripravuje na pohreb Chameneího: Očakávajú miliónové davy

TEHERÁN - Iránske úrady sa pripravujú na zvládnutie miliónových davov počas smútočných obradov a pohrebu bývalého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zabitý pri izraelskom nálete koncom februára. Informuje agentúra DPA.
Smútočné obrady sa začnú 4. júla v Teheráne a pútnickom meste Kom, pohreb je naplánovaný 9. júla v Chameneího rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu. Vzhľadom na očakávané teploty okolo 40 stupňov Celzia úrady spolupracujú s políciou a iránskymi Islamskými revolučnými gárdami (IRGC) na zabezpečení hladkého priebehu podujatí, uvádza sa v správe agentúry Mehr.
Chameneí mal 86 rokov
Slávnosť je naplánovaná aj v svätyni tretieho šiitského imáma Husajna v Karbalá v Iraku, uvádza sa v správe. To však ešte nebolo oficiálne potvrdené. Chameneí mal 86 rokov, keď bol zabitý vo svojej oficiálnej rezidencii v Teheráne počas prvej vlny izraelských a amerických útokov 28. februára 2026. Jeho pohreb bol viackrát plánovaný už oveľa skôr, ale z bezpečnostných dôvodov bol opakovane odložený.
Nie je jasné, či sa na ňom zúčastní aj jeho syn a nástupca Modžtabá Chameneí, ktorý bol pri tom istom útoku vážne zranený. Za nového iránskeho lídra bol vymenovaný týždeň po smrti svojho otca. Odvtedy sa však na verejnosti neobjavil, pretože podľa nepotvrdených informácií bol istý čas v kóme, podľa iných mal vážne poranenú nohu a tvár.